İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Anlaşması Sağlandı - Son Dakika
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Dünya

İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Anlaşması Sağlandı

İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Anlaşması Sağlandı

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşma sağlandı. Ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağı belirtilirken, dünya liderleri de bu durumu memnuniyetle karşıladı.

16.01.2025 11:54  Güncelleme: 11:58
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İSRAİL ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşma sağlanmasının ardından dünya liderlerinden mesajlar paylaşıldı.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. Ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak. Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinliler bölgeye geri dönecek. Ateşkesin 16'ncı gününde tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak. Ateşkes sonrası dünya liderlerinden de mesajlar paylaşıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz açıklamasında, "Bu ateşkes savaşın kalıcı olarak son bulması ve Gazze Şeridi'ndeki kötü insani durumun iyileştirilmesi için bir fırsat sunuyor. Bunun için çaba sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "15 aylık haksız çilenin ardından, Gazzeliler için büyük bir rahatlama, esirler ve aileleri için umut. Bu akşam, düşüncelerim Ofer ve Ohad'la (Fransız esirler) beraber. Anlaşmaya uyulmalı. Esirler, serbest bırakılmalı. Gazzelilere yardım edilmeli. Siyasi bir çözüm getirilmeli" ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda bir yıldan daha uzun süren yoğun çabalar sonucu Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, "Bu anlaşma bölgesel istikrarın sağlanması açısından hayati önem taşıyor. Bu, iki devletli çözüme ve uluslararası hukuka saygılı adil barışa giden yolda vazgeçilmez adımı temsil ediyor" ifadelerine yer verdi. Anlaşma haberinin duyulmasının ardından paylaşılan görüntülerde insanların sokaklarda kutlama gösterileri yaptığı ve çocukların evlerinde durumu sevinçle karşıladığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Anlaşması Sağlandı - Son Dakika

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