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İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor - Son Dakika
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İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor

İsrail'in 4 aylık ateşkesi öngören yeni esir takası için önerilen mutabakatı kabul ettiği, Hamas'ın cevabının beklendiği ortaya çıktı. Tarafların anlaşma sağlaması halinde Hamas'ın elindeki esirlerin tamamını serbest bırakacağı, İsrail'in saldırılarına aşamalı olarak ara vereceği belirtildi.

İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas\'ın cevabı bekleniyor
29.01.2024 - 20:07,  Güncelleme: 20:12
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İsrail'in, yeni bir esir takası için önerilen mutabakatı kabul ettiği, Hamas tarafının cevabının beklendiği öne sürüldü.

İSRAİL ÖNERİYİ KABUL ETTİ, HAMAS'IN CEVABI BEKLENİYOR

İsrail, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdürürken, ateşkes görüşmelerinde umut verici gelişme yaşandı. "Sky News Arabia" haber sitesine göre Fransa'nın başkenti Paris'te dün İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililer esir takasına ilişkin görüşme yaptı. Haberde, İsrail'in aracı ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın esir takası için önerdiği mutabakatı kabul ettiği ileri sürüldü. Önerinin bugün Hamas'a da iletildiği ve Filistinli direniş grubunun cevabının beklendiği aktarıldı.

İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor

TARAFLAR ANLAŞIRSA HAMAS ESİRLERİ SERBEST BIRAKACAK, İSRAİL SALDIRILARINA ARA VERECEK

Tarafların öneriyi kabul etmesi halinde Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılacağı İsrail'in ise bölgeye yönelik saldırılarına aşamalı olarak ara vereceği iddia edildi.

ATEŞKES 4 AYA KADAR ÇIKABİLİR

Mutabakat sağlanırsa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ne kadar ara vereceğine ilişkin detay verilmezken daha önce İsrail ve uluslararası basında çıkan haberlerde bu sürenin 2 ila 4 ay arası olabileceği yazılmıştı. Haberde, tarafların mutabakatı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardımın girişine izin vereceği kaydedildi.

İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor

İKİ TARAF DA AÇIKLAMA YAPMADI

Tel Aviv yönetimi ve Hamas ise henüz söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapmadı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası mutabakatını görüşmek üzere dün Paris'te bir araya gelmişti.

İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Paris'teki görüşmenin yapıcı geçtiği ancak taraflar arasında önemli farklar olduğu belirtilmişti.

İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor

KASIM AYINDA ATEŞKES YAPILMIŞTI

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım 2023'te başlayan ve bir hafta süren esir takası kapsamında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor
YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: israil yalan söylüyor. esirleri alıp saldırıya devam edecek anlaşmaya uymayacak veya uydugunu düşünün, hem esirleri almış olacak hemde 4 ay sonra kaldıgı yerden devam edecek öldürmeye. esirleri kesinlikle vermeyin. gittigi yere kadar tükenene kadar savaşın. Yanıtla 1 6

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Hamas, Gazze, Katar, Paris, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

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