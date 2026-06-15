İsrailli siyaset yorumcusu Gideon Levy, ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kişisel yenilgisi olarak görüldüğünü söyledi. Levy, İsrail'in müzakerelerin dışında bırakıldığını ve süreçten kayıpla çıktığını savundu.

"İSRAİL MÜZAKERELERİN DIŞINDA KALDI"

Al Jazeera'ya konuşan Gideon Levy, İran meselesinin Netanyahu'nun uzun yıllardır en önemli siyasi hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

ABD ile İran arasında anlaşmaya varılmasının İsrail kamuoyunda "İsrail'in yenilgisi ve Netanyahu'nun kişisel yenilgisi" şeklinde değerlendirildiğini söyleyen Levy, Tel Aviv yönetiminin müzakere sürecinden tamamen dışlandığını ifade etti.

"İSRAİL BU OYUNU KAYBETTİ"

Levy, İsrail'in süreç karşısında yalnızca sabotaj girişimlerine başvurabildiğini öne sürdü. Lübnan'ın güneyindeki Beyrut banliyölerine düzenlenen son saldırıları da bu kapsamda değerlendiren Levy, bu operasyonları "çocuksu ve anlamsız saldırılar" olarak nitelendirdi. İsrailli yorumcu, "Artık çok açık ki İsrail bu oyunu kaybetti" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMANIN EN BÜYÜK SINAVI LÜBNAN OLACAK"

Levy'ye göre anlaşmanın geleceği açısından en kritik başlıklardan biri Lübnan olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail üzerindeki etkisinin henüz tam olarak test edilmediğini belirten Levy, Netanyahu'nun İsrail'in önceliklerini karşılamayan bir ateşkesi bozmak isteyebileceğini savundu.

Anlaşmanın oldukça kırılgan olduğunu ifade eden Levy, İran'ın Lübnan ile anlaşma arasında güçlü bir bağ kurduğunu ve bu durumun gelecekte yeni sorunlar yaratabileceğini söyledi.

"İSRAİL ÇEKİLMEDİKÇE KALICI ATEŞKES ZOR"

Levy, İsrail askerlerinin hâlâ Lübnan'da bulunduğunu ve Tel Aviv yönetiminin bölgeden çekilmeye niyetli görünmediğini öne sürdü. Bu nedenle tam kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının zor olduğunu belirten Levy, İsrail'in Lübnan'daki varlığı sürdükçe direniş hareketlerinin de devam edeceğini savundu.