İsrailli, arabadan inip eceline koştu! Kaçtığı füze tam saklandığı yere düştü

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İsrail ve Filistin arasındaki çatışma devam ederken çok sayıda insan hayatını kaybetti. Bölgeden gelen görüntüler ise görenleri dehşete düşürdü. İsrailli bir vatandaş, hava operasyonunda kaçma isterken düşen füzenin hedefi oldu.

ÇATIŞMADA ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Çatışmalarda 560 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail'de de 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

FÜZE SIĞINDIĞI YERE DÜŞTÜ

Bölgeden gelen görüntüler ise çatışmanın ne boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda İsrail vatandaşı, hava operasyonu sırasında füze sirenleri çaldığında, aracını hemen yol kenarına çekti. İsrailli, aracından inip hızla bir bina köşesine sığındı ancak füze tam da sığındığı yere düştü.