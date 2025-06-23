İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz - Son Dakika
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İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

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İsrailli Bakan Eliyahu: İran\'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz
23.06.2025 13:50
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İsrailli Bakan Eliyahu: İran\'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz
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Dünyayı tedirgin eden savaşta 11. gün tüm şiddetiyle devam ederken, saldırılara ABD'nin de dahil olmasının ardından İsrail bugün Tahran'ı yangın yerine çevirdi. Tel Aviv yönetimin asıl planının ne olduğu ise bakanın canlı yayındaki sözlerine yansıdı. İsrail Kültür Bakanı Amihai Eliyahu "İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz ve onlarla yakın temastayız" dedi.

İsrail ile İran arasındaki savaşta 11. gün karşılıklı çatışmalara sahne olurken, başkent Tahran deyim yerindeyse cehennemi yaşıyor.

ASIL PLAN CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI

İsrail ordusu, ABD'nin de 3 nükleer tesisi vurarak dahil olduğu savaşta İran'a ağır bir darbe indirdi. Tahran'da Devrim Muhafızları karargahı, Evin Hapishanesi değil çok sayıda kritik noktayı vuran İsrail'in asıl planı ise İsrail Kültür Bakanı Amihai Eliyahu'nun canlı yayındaki sözleriyle ortaya çıktı.

"İÇ KARIŞIKLIK PEŞİNDELER" İDDİASI

Özellikle siyasi mahkumların yattığı hapishanenin kapısını vuran ve çok sayıda mahkumun firar etmesini amaçlayan İsrail'in elektrik santrallerini vurarak ise ülkeyi tamamen bir karanlığın içine atmak ve iç karışıklık yaratmak istediği iddiaları ortaya atılmıştı.

"MUHALEFETİ AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Bakan Eliyahu ise katıldığı canlı yayında bu iddiaları haklı çıkartırcasına "İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz ve onlarla yakın temastayız" diye konuştu.

KATZ: REJİM HEDEFLERİNİ VURDUK

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise bugün yaptığı açıklamada ordunun "Tahran'ın kalbindeki rejim hedefleri ve hükümet baskıcı birimlerini" hedef aldığını söyledi. Katz, X.'te yaptığı paylaşımda, bunların arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Basij Gücü'nün karargahı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun iç güvenlik karargahı, Evin Hapishanesi ve Filistin Meydanı'ndaki "İsrail Yıkımı" saatinin de yer aldığını belirtti. "İsrail iç cephesine atılan her kurşun karşılığında İran diktatörü cezalandırılacak ve saldırılar tüm hızıyla devam edecek" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Tel Aviv, Politika, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Remzi Ozdemir:
    Zaten sizin doğal haliniz Bütün ülkerini içten karıştırmak 71 1 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Bizim memlekette çok var yardım alırsın olmadı,İtrail tasması kimin elinde belli. 39 2 Yanıtla
  • n5685244:
    sana ne İran'ın muhalefetinde işiniz gücünüz ülkeleri karistirmak 21 0 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    100 küsur yıldır dünyanın heryerinde işlerine gelmeyen emir veremedikleri iktidarı devirip muhalefeti bir araya topluyorlar.sosyal medyayı işveren kesimini TV medyasını vs birsürü malzeme kullanılıyorlar.bizim muhalefet seçmeni hala inanmıyor tapınakçılar hizmet ettiklerine Türkiye düşmanlarına hizmet ettiklerine.6 benzemez nasıl aynı masada toplandı sanıyorsunuz tapınakçılar un talimatı ile toplandı. 7 0 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Sen önce iranın önündekini kaldır ;) 3 0 Yanıtla
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