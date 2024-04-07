İstanbul'da İsrail ile ticareti protesto eden gösteriye polis müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İstanbul'da İsrail ile ticareti protesto eden gösteriye polis müdahalesi

İstanbul\'da İsrail ile ticareti protesto eden gösteriye polis müdahalesi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İsrail'in Gazze'deki savaşı ve Türkiye'nin İsrail ile ticaretini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili olarak iki emniyet görevlisinin açığa alındığını ve mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Göstericilerin dağılmaması ve devlet büyüklerine hakaret etmeleri üzerine 43 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polislerin eylemcilere şiddet uyguladığı görüldü. CHP lideri Özgür Özel, bu muameleyi ifade özgürlüğüne ve anayasaya aykırı olarak değerlendirdi.

07.04.2024 13:24  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dün İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşı ve Türkiye’nin İsrail ile ticaretini protesto etmek amacıyla protesto düzenlenmiş, kimi eylemcilere polisin şiddet uyguladığı görüntüler tepki çekmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay ile ilgili olarak iki emniyet görevlisinin açığa alındığını ve mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini aktardı.

“Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir” diyen Yerlikaya, 43 kişinin gözaltına alındığını, 38 kişinin kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakıldığını, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını belirtti.

Filistin İçin Bin Genç İnisiyatifi, İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi talebiyle İstiklal Caddesi'nde dün protesto düzenledi.

Galatasaray Lisesi’nin önünde toplanan gruba polis müdahale etti, çok sayıda kişi polis arabalarına ters kelepçe ile bindirildi.

Kimi polislerin eylemcilere vurduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Filistin İçin Bin Genç İnisiyatifi, sosyal medya hesaplarından polis tarafından çevrildikleri anları görüntüleyerek, “Sermayenin bekçiliğini yapan polise sesleniyoruz. Önümüzden çekilin. Soykırım ortaklığından vazgeçin” dedi.

Grup gözaltıların ardından X platformundan yaptığı paylaşımda, “#İsrailleTicareteDurDe diyen milyonların sesi olmak için çıktığımız İstiklal Caddesi'nde 30 küsur arkadaşımız yerlerde sürüklenerek ters kelepçe gözaltına alındı” açıklamasında bulundu.

CHP lideri Özgür Özel ise, “İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. #İsrailileTicareteDurDe sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır” dedi.

Özel, süreci takip etmek amacıyla İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, “İsrail’e ticareti protesto eden gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İsrail’le yapılan ticaret Gazzeli mazlumlara zulümdür, ticareti protesto edenleri rencide edici bir şekilde gözaltına alıp işkence yapmak daha da büyük zulümdür” dedi.

Karamollaoğlu aynı zamanda, “İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanettir. Nokta” ifadesini kullandı.

Kaynak: BBC

İçişleri Bakanı, İstanbul, Türkiye, Beyoğlu, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Gözaltı, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İstanbul'da İsrail ile ticareti protesto eden gösteriye polis müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mısır Ordusu, Gazze'ye İnsani Yardım Malzemeleri Ulaştırmaya Devam Ediyor
    13:19 Mısır Ordusu, Gazze'ye İnsani Yardım Malzemeleri Ulaştırmaya Devam Ediyor

    Mısır ordusu, Gazze'ye insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla her gün düzenlediği havadan insani yardım ulaştırma operasyonuna Cumartesi günü de devam etti. Mısır ordusuna ait nakliye uçakları, diğer ülkelerle işbirliği yaparak Gazze'nin kuzeyindeki sakinlere kritik ihtiyaç malzemeleri bırakıyor. Bu ortak çabalar, İsrail askeri saldırılarının neden olduğu ciddi insani krizin ortasında kalan yerel halkın acil ihtiyaçlarını hafifletmeyi amaçlıyor.

  • İHH Sivas Şubesi, Gazze'ye Yardım Tırları Gönderdi
    13:03 İHH Sivas Şubesi, Gazze'ye Yardım Tırları Gönderdi

    İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesi tarafından toplanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri yüklü 2 tır, Gazze'ye gönderildi. Törende konuşan İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, yardımların Gazze halkının sıkıntılarını hafifletmek amacıyla gönderildiğini belirtti. Yardım tırları, dualar eşliğinde uğurlandı.

  • Kadir Gecesi'nde Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ne On Binlerce Vatandaş Akın Etti
    12:51 Kadir Gecesi'nde Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ne On Binlerce Vatandaş Akın Etti

    Gaziantep'te Kadir Gecesi'nde Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ne on binlerce kişi akın etti. Cami ve avlusu tıklım tıklım dolup taştı. Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

  • Filistinliler, İsrail saldırıları gölgesinde Ramazan Bayramı'nı karşılıyor
    12:50 Filistinliler, İsrail saldırıları gölgesinde Ramazan Bayramı'nı karşılıyor

    Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı sadece bayram namazı ve akraba ziyaretleri ile ikramların da hurma ve kahveyle sınırlı olarak karşılıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Gazze'deki insanlık felaketine dikkat çekerek bayram sevincinin olmadığını belirtiyor. Bayram alışverişleri yapılmıyor, çarşı ve pazarlar boş kalıyor.

BBC

13:30 Skandal görüntü 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
13:01 Süper Kupa’yla ilgili bomba senaryo Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek
12:51 Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu
12:36 Özel toplanma çağrısı yapmıştı Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı
11:04 Alper Yeğin: Sancaktepe’deki jakuzi meselesinden daha büyük bir ’lüks ve batırılan belediye hikayesi’ni yakında anlatacağım Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
13:23 30. kattan düşen genç kızla ilgili kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı 30. kattan düşen genç kızla ilgili kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
13:06 Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi
12:00 İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip
11:30 Armağan Çağlayan’ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 14:20:28. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da İsrail ile ticareti protesto eden gösteriye polis müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement