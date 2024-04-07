İstanbul\'da İsrail ile ticareti protesto eden gösteriye polis müdahalesi

Dünya

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dün İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşı ve Türkiye’nin İsrail ile ticaretini protesto etmek amacıyla protesto düzenlenmiş, kimi eylemcilere polisin şiddet uyguladığı görüntüler tepki çekmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay ile ilgili olarak iki emniyet görevlisinin açığa alındığını ve mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini aktardı.

“Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir” diyen Yerlikaya, 43 kişinin gözaltına alındığını, 38 kişinin kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakıldığını, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını belirtti.

Filistin İçin Bin Genç İnisiyatifi, İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi talebiyle İstiklal Caddesi'nde dün protesto düzenledi.

Galatasaray Lisesi’nin önünde toplanan gruba polis müdahale etti, çok sayıda kişi polis arabalarına ters kelepçe ile bindirildi.

Kimi polislerin eylemcilere vurduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Filistin İçin Bin Genç İnisiyatifi, sosyal medya hesaplarından polis tarafından çevrildikleri anları görüntüleyerek, “Sermayenin bekçiliğini yapan polise sesleniyoruz. Önümüzden çekilin. Soykırım ortaklığından vazgeçin” dedi.

Grup gözaltıların ardından X platformundan yaptığı paylaşımda, “#İsrailleTicareteDurDe diyen milyonların sesi olmak için çıktığımız İstiklal Caddesi'nde 30 küsur arkadaşımız yerlerde sürüklenerek ters kelepçe gözaltına alındı” açıklamasında bulundu.

CHP lideri Özgür Özel ise, “İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. #İsrailileTicareteDurDe sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır” dedi.

Özel, süreci takip etmek amacıyla İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, “İsrail’e ticareti protesto eden gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İsrail’le yapılan ticaret Gazzeli mazlumlara zulümdür, ticareti protesto edenleri rencide edici bir şekilde gözaltına alıp işkence yapmak daha da büyük zulümdür” dedi.

Karamollaoğlu aynı zamanda, “İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanettir. Nokta” ifadesini kullandı.