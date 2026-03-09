İşte İran\'da yeni liderin duyurulduğu anlar

İran'da dini lider Ali Hamaney'in ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu.
Dini lideri belirlediklerini ancak güvenlik nedeniyle hemen duyurmayacaklarını belirten İran Uzmanlar Meclisi, 24 saat geçmeden yaptıkları açıklamada Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i İran'ın 3. dini lideri olarak seçtiklerini belirtti.
Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Eşkuri, "İran lideri olarak Ayetullah Hamaney'in adı devam edecektir." ifadelerini kullandı.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi sonrası yerine gelen isim Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olurken; yeni dini liderin Tahran'da duyurulduğu anlar kameralara yansıdı.
