Yunanistan'dan Pençe-Kılıç Harekatı yorumu: 15 Temmuz sonrası 'Türk Hava Kuvvetleri zayıflıyor' iddiasını kabul etmek büyük hata olur - Son Dakika
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Yunanistan'dan Pençe-Kılıç Harekatı yorumu: 15 Temmuz sonrası 'Türk Hava Kuvvetleri zayıflıyor' iddiasını kabul etmek büyük hata olur

28.11.2022 09:43

TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatı Yunan medyasında büyük yankı buldu. Harekat hakkında detaylı bir analiz yayınlayan Yunan basını, manşetlerinde "15 Temmuz sonrası 'Türk Hava Kuvvetleri zayıflıyor' iddiasını kabul etmek büyük hata olur. Yunanistan'da birçok insan bu hataya düşüyor" ifadelerine yer verdi.

Yunan medyasında Türkiye'nin "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda gösterdiği kabiliyet masaya yatırıldı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası ortaya atılan "Türk Hava Kuvvetleri zayıflıyor" iddiasının gerçek olmadığını yazan Yunan medyası, "Rakibini hafife almak büyük bir hatadır ve Yunanistan'da birçok insan bu hataya düşüyor" ifadelerini kullandı.

YABANCI SERMAYELERE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Analiz yazısında Yunanistan'daki kitle iletişim araçlarını elinde bulunduran yabancı sermayelere tepki gösterildi. Yunan Hükümeti'nin her duyurusuna inanılması "olağanüstü bir kolaylık" olarak nitelendirildi.

"ANKARA-WASHINGTON İLİŞKİLERİNİN BOZULDUĞU İDDİALARINI ÇÜRÜTÜYOR"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby'nin Türkiye'nin düzenlediği hava harekatına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin kendisini savunma hakkının olduğunu dile getirmesi analiz yazısında geniş yer buldu. Haberde, "Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası alanda tecrit edildiği veya Ankara'nın Washington ile ilişkilerinin kesin bir şekilde bozulduğu (yukarıda bahsi geçen medya dahil) iddialarını çürütüyor" ifadeleri yer aldı.

"TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN ZAYIFLADIĞI İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Uluslararası ilişkilerin dinamik olduğu ve Yunanistan'ın sık sık başvurduğu "uluslararası hukuk"un ise zamanın koşullarına göre değişebileceği aktarıldı. Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik yürüttüğü hava harekatları örnek gösterilirken 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin zayıfladığı iddiasının sahadaki gerçeklikle uyuşmadığı belirtildi.

"YUNANİSTAN'DA BİRÇOK İNSAN BU HATAYA DÜŞÜYOR"

Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı; Tam 39 gün sonra "Fırat Kalkanı" adı verilen geniş çaplı bir harekât gerçekleştirdiler. Rakibini hafife almak büyük bir hatadır ve Yunanistan'da birçok insan bu hataya düşüyor.

"MİLLİ SAVUNMA POLİTİKAMIZ YETERSİZ"

Star gazetesinde yer alan habere göre Hellenic Defence Systems'e (EAS) bağlı fabrikanın kapatılması nedeniyle Atina hükümetine tepki gösterilirken, Yunan milli savunma politikasının yetersiz olduğu dile getirildi.

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Son Dakika Dünya Yunanistan'dan Pençe-Kılıç Harekatı yorumu: 15 Temmuz sonrası 'Türk Hava Kuvvetleri zayıflıyor' iddiasını kabul etmek büyük hata olur - Son Dakika


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