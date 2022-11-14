İstiklal'deki saldırıdan sağ kurtulan İtalyan turist o anları anlattı: Hayatımda hiç bu kadar hızlı koşmamıştım - Son Dakika
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İstiklal'deki saldırıdan sağ kurtulan İtalyan turist o anları anlattı: Hayatımda hiç bu kadar hızlı koşmamıştım

14.11.2022 08:51

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği saldırı sırasında bölgede bulunan ve patlamadan kıl payı kurtulan İtalyan öğrenci Massimo D'Angelo, yaşadığı panik anlarını İngiltere basınına anlattı. D'Angelo, "Hayatta olduğum için çok şanslıyım. Ben silahlı saldırı olduğunu düşündüm. Yüzlerce insanın koştuğunu ve bağırdığını gördüm, hayatımda hiç bu kadar hızlı koşmamıştım" ifadelerini kullandı.

Bütün dünya dün İstanbul'un kalbi Taksim'de düzenlenen hain terör saldırısını konuşuyor. Uluslararası kamuoyundan terör saldırısına tepki ve Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ederken, saldırı anında İstiklal Caddesi'nde olan İtalyan öğrenci Massimo D'Angelo yaşadıklarını anlattı.

"HARİKA VE GÜNEŞLİ BİR SONBAHAR GÜNÜ KABUSA DÖNDÜ"

Arkadaşlarıyla Taksim'de olan 30 yaşındaki D'Angelo, İngiliz Mirror gazetesine olayı anlattı. D'Angelo, "Hayatta olduğum için çok şanslıyım. Bomba patladığı sırada İstiklal Caddesi'nde yürüyordum. Harika ve güneşli bir sonbahar günü bir kabusa döndü. Arkadaşlarım ve sınıf arkadaşlarımla birlikte bir müzeye gitmiştik ve çıkışta kahve içmeye karar verdik. Taksim Meydanı'ndan Galata'ya giderken İstiklal'den geçtik. Aniden iki patlama duyduk ve sessizlik oldu. Sanırım herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ben silahlı saldırı olduğunu düşündüm" ifadesini kullandı.

"YÜZLERCE İNSANIN KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"

İtalyan öğrenci yaşadıklarını, "Daha sonra barut olduğunu düşündüğüm bir koku aldım. Bir şey yanıyormuş gibi kokuyordu ama gerçekten çok garipti, o kokuyu hatırlıyorum. Daha sonra binlerce olmasa da yüzlerce insanın koştuğunu ve bağırdığını gördüm. Her şey bulanıktı fakat ben de koşmaya başladım çünkü onun güvenli olacağını düşündüm" sözleriyle anlattı.

"BAŞKA BİR BOMBA VARSA NEREYE KAÇMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Hayatında hiçbir zaman daha hızlı koşmadığını belirten D'Angelo, "İnsanların masaların altına saklandığını gördüm ve bu beni korkuttu. Eğer başka bir bomba varsa nereye kaçmam gerektiğini düşündüm" dedi.

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Son Dakika Dünya İstiklal'deki saldırıdan sağ kurtulan İtalyan turist o anları anlattı: Hayatımda hiç bu kadar hızlı koşmamıştım - Son Dakika


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