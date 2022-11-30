Türkiye'den, ABD'nin skandal "istila" ifadesine tarihi rest: Gölge etmeyin yeter - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'den, ABD'nin skandal "istila" ifadesine tarihi rest: Gölge etmeyin yeter

30.11.2022 15:46

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği terör saldırısından sonra Türkiye, Suriye'ye yönelik kara harekatı için ciddi sinyaller vermeye devam ediyor. ABD'nin Türkiye'nin olası harekatı için kullandığı skandal "istila" ifadesine basın toplantısında tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gölge etmesinler yeter. ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Bunları da sonlandırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; "Savaş devam ederken bile diplomasinin önemini vurguladık. Tahıl anlaşması, takastan örnek vererek diplomasinin her şarta sürdürülmesi gerektiğini vurguladık. Muhataplarımız özellikle tahıl anlaşması başta olmak üzere Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın gayretleri için teşekkür etti. Bizim için önemli hususlardan biri birlik ve dayanışma mesajını vermekti. Bu mesaj açık bir şekilde ortaya konmuş oldu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Dün İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla NATO toplantısı öncesinde üçlü bir görüşme gerçekleştirdik. Üçlü anlaşma çerçevesindeki atılan adımları değerlendirdik. Beklentileri de tekrar kendilerine hatırlattık. Bu iki ülke yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bazı adımlar attı. Biz atılan adımları yok saymıyoruz. Ancak özellikle suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda henüz somut bir gelişme yok.

"ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERDİĞİ DESTEĞİ SONLANDIRMALI"

Gölge etmesinler yeter. ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Biz gerekli cevapları verdik. Müttefiklerden destek bekliyoruz. Öyle amalı, mamalı açıklamalar beklemiyoruz. 'Diğer NATO müttefiklerinde de bunlar var' diyor. Haklılar. İnsan devşiriyorlar, para topluyorlar... Bunları da sonlandırması gerekiyor. Gerek Irak, gerek Suriye'de dünyanın her yerinde terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

PENTAGON'DAN SKANDAL "İSTİLA" AÇIKLAMASI

ABD, Türkiye'nin hava operasyonuna başladığı 19 Kasım'dan bu yana birçok kez açıklama yapmış ve 'derin bir endişe' duyduğunu belirtmişti. Son olarak Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'ye itidal çağrısı yapıp, muhtemel bir kara operasyonunun DEAŞ'a karşı savaşta elde edilen kazanımları 'ciddi bir şekilde' tehlikeye atacağını savunmuştu. Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, basın toplantısında skandal bir şekilde 'operasyon' ya da 'hârekat' yerine 'istila' ya da 'saldırı' anlamına gelen 'invasion' kelimesini kullanmıştı; "Devam eden çatışma, özellikle de bir kara saldırısı, dünyanın terör örgütü DEAŞ'a karşı zorlu bir mücadeleyle elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır. Benzer şekilde, Tükiye'nin sınırları içinde meydana gelen terör eylemleri konusundaki meşru güvenlik kaygılarını tanıyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki potansiyel bir kara operasyonu konusunda kaygı duymaya ediyoruz. Tekrar itidal çağırısında bulunuyoruz."

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bükreş'teki basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bükreş'teki basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması İsveç Dışişleri Bakanı Billström: 'Türkiye ile NATO görüşmelerinde ilerleme var' İsveç Dışişleri Bakanı Billström: 'Türkiye ile NATO görüşmelerinde ilerleme var'

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'den, ABD'nin skandal 'istila' ifadesine tarihi rest: Gölge etmeyin yeter - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Sabah saatlerine dikkat! 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi
15:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi fiziğiyle ağızları açık bıraktı! Yaşını duyanlar inanamıyor
15:40 Şarkıcı Hakan Peker'den "yok artık" dedirtecek itiraf: İlişkimde kıskanç biriyim, takip eder ajan gönderirim
15:31 Şarkıcı Sıla babasını son yolculuğuna uğurladı! Cenazedeki tabut detayı dikkat çekti
14:58 Hemşire kızlarının yolunu gözleyen aile, gelen acı haberle yıkıldı
15:01 Türkiye'den, ABD'nin skandal "istila" ifadesine tarihi rest: Gölge etmeyin yeter
14:56 Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme! İki bakanla, asgari ücret ve EYT'yi masaya yatıracak
14:41 Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni yılda kurs ücretlerine yüzde 70'e yakın zam geliyor
14:02 Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlere ait mağaraya böyle girdi! İşte MSB'nin paylaştığı görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 16:13:37. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den, ABD'nin skandal "istila" ifadesine tarihi rest: Gölge etmeyin yeter - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement