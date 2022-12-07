ABD tarafından özel olarak eğitilen PKK'nın kritik ismi, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan'a rakip oldu! Bir isim yarışı farklı kazandı

Almanya'da darbe alarmı! 3 bin polisle operasyon başlatıldı, çok sayıda kişi gözaltında

MİT tarafından Suriye'de yapılan operasyonla terör örgütü PKK/YAT Cezire Bölge Sorumlusu Roj Habur kod adlı Civana Heso etkisiz hale getirildi.

ASKERİ EĞİTİMİ SURİYE'DEKİ ABD GÜÇLERİNDEN ALDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Heso, özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden almıştı.

TÜRKİYE'YE EYLEM GERÇEKLEŞTİRECEK KADROLARI EĞİTİYORDU

Geçmişte PKK/ YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist, Türkiye'ye eylem gerçekleştirecek kadroları eğitiyordu.

TACİZ VE SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Terörist Heso'nun eğittiği örgüt mensupları, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerimize karşı taciz ve saldırıları gerçekleştiriyordu.

AJANLAR TARAFINDAN UZUN SÜREDİR İZLENİYORDU

Faaliyetleri dolayısıyla MİT'in hedef listesine giren terörist, sızdırılan saha ajanları tarafından takibe alındı, uzun süre izlenen terörist en uygun zamanda gerçekleştirilen operasyon neticesi korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.