İsveç Başbakanı'ndan NATO açıklaması: Türkiye'ye karşı yükümlülüklerimizi yerine getirdik, karar vermelerini bekliyoruz - Son Dakika
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İsveç Başbakanı'ndan NATO açıklaması: Türkiye'ye karşı yükümlülüklerimizi yerine getirdik, karar vermelerini bekliyoruz

30.05.2023 21:47

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Üçlü Muhtıra'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belirterek Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda karar vermelerini beklediklerini söyledi.

Ülkesinin Türkiye'ye karşı Üçlü Muhtıra'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunarak "Şimdi karar vermelerini bekliyoruz" diyen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Lulea kentinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısında konuştu.ABD'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği desteğe teşekkürlerini ileten Kristersson, "Bu, bizim için çok şey ifade ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK DOSTLARIMIZA NE DEDİYSEK ONU YAPTIK"

Ülkesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra'nın gerekliliklerini yerine getirdiğini savunan Kristersson, "Bunun son kısmı fiilen 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor, yani yarından sonraki gün. Terörle mücadelede yeni yasa. Bu, önemli bir adım. Böylece Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türk dostlarımıza ne dediysek onu yapmış olduk. Çok, çok önemli. Endişelenmek için haklı nedenleri olduğu gerçeğini kabul ettik" diye konuştu.

Kristersson, bir soru üzerine, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda temasların sürdüğünü aktararak "Geçen pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinden sonra da temasımız oldu" ifadesini kullandı. Kristersson, Türkiye'nin kararına saygı duyduklarını belirterek "Şimdi karar vermelerini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya İsveç Başbakanı'ndan NATO açıklaması: Türkiye'ye karşı yükümlülüklerimizi yerine getirdik, karar vermelerini bekliyoruz - Son Dakika


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