NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusuna da değinen Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu dile getirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.
Stoltenberg, "Türkiye'nin endişeleri konusunda çözüm bulacağımıza inanıyorum. İsveç ve Finlandiya PKK terör tehdidi dahil Türkiye'nin endişelerini gidermeye hazır." dedi.
Genel Sekreter, iki ülkenin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi amacıyla Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin yetkilileriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı.
Son Dakika › Dünya › İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek - Son Dakika