İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek - Son Dakika
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İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek

01.06.2022 18:41

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusundaki tavrından dolayı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel'de görüşecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusuna da değinen Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE KADAR TERÖRE MARUZ KALMADILAR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.

"İKİ ÜLKE TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ GİDERMEYE HAZIR"

Stoltenberg, "Türkiye'nin endişeleri konusunda çözüm bulacağımıza inanıyorum. İsveç ve Finlandiya PKK terör tehdidi dahil Türkiye'nin endişelerini gidermeye hazır." dedi.

BRÜKSEL'DE 3'LÜ ZİRVE

Genel Sekreter, iki ülkenin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi amacıyla Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin yetkilileriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı.

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Kaynak: AA

Finlandiya, Türkiye, Brüksel, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

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