İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi

11.08.2022 16:45
İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi

İsveç, dolandırıcılık suçundan dolayı kırmızı bültenle aranan bir kişinin Türkiye'ye iadesine karar verdi. Söz konusu kişinin Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği iddia edildi.

Ülkenin devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiği belirtildi.

ADALET BAKANI: RUTİN BİR UYGULAMA

Yargıtay'ın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğuna işaret etti.

DOLANDIRICILIKTAN 14 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR

2011 yılından beri İsveç'te yaşayan ve bu süre içinde sığınma başvurusu da bulunan kişinin, dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

İADE EDİLMEMEK İÇİN DİN DEĞİŞTİRMİŞ

Söz konusu kişinin Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürüldü.

YORUMLAR
500
Altun: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinde agresif iletişim kampanyası sürdürdük Altun: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinde agresif iletişim kampanyası sürdürdük İletişim Başkanı Altun: 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde çok agresif bir iletişim kampanyası sürdürdük' İletişim Başkanı Altun: 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde çok agresif bir iletişim kampanyası sürdürdük'
Kaynak: AA

Türkiye, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 17:16:53. #1.12#
SON DAKİKA: İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement