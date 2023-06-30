- İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta ikinci kez protesto edildi
ERBİL - İsveç'te Kurban Bayramı'nın ilk günüde bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikinci kez protesto edildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tepkiler büyüyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği önünde yüzlerce kişi Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ve saldırıyı gerçekleştiren Irak uyruklu Salvam Momika'yı protesto etmek üzere ikinci kez toplandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen protestolarda göstericiler, Kur'an-ı Kerim, Irak bayrağı ve Şii lider Mukteda Sadr'ın posterlerini kaldırarak, saldırıyı gerçekleştiren Salvam Momika'nın iadesini talep etti. Ellerinde Kur'an-ı Kerim taşıyan protestocular İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binası önünde toplanarak "Kur'an'a evet" sloganları attı.
Irak'tan İslam İşbirliği Teşkilatına çağrı
Öte yandan Iraklı yetkililer Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin İslam İş Birliği Örgütü'nü olağanüstü toplantıya çağırdı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı görüşmek için İslam İşbirliği Teşkilatını olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtti. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan başka bir açıklamada Stockholm'deki cami önünde Kur'an'ın yakılması eyleminin kabul edilemez olduğu kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta ikinci kez protesto edildi - Son Dakika