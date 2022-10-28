İsveç'ten şaşkınlık yaratan açıklama: Türkiye'nin İsveç'ten üçlü muhtıraya uymasını istemesi tamamen hakkı - Son Dakika
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İsveç'ten şaşkınlık yaratan açıklama: Türkiye'nin İsveç'ten üçlü muhtıraya uymasını istemesi tamamen hakkı

28.10.2022 16:08

İsveç Başbakanı Kristersson'dan tarihi Türkiye çıkışı geldi. Kristersson, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin küresel terörle mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz. Ayrıca, Türkiye'nin İsveç'ten üçlü muhtıraya uymasını istemesi tamamen hakkı" dedi.

Türkiye, terörle bağlantılarını kesmedikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkıyordu. İki ülkenin bu konuda Türkiye'ye teminat vermesinin ardından Türkiye de yumuşadı. Şimdi de İsveç cephesinden tarihi açıklamalar geldi. Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat kapsamında Ankara, Helsinki ve Stockholm yönetimlerinden ülkede PKK/ YPG ve FETÖ ile ilintili isimlerin iadesini istemişti.

"TÜRKİYE İSTEKLERİNDE SON DERECE HAKLI"

Tüm bu süreç devam ederken, bugün İsveç ve Finlandiya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan NATO mutabakatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini beklemesini son derece 'haklı' olarak nitelendirdi.

"İKİ ÜLKENİN NATO'YA GİRMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Klistersson, 'Finlandiya ve İsveç'in NATO yolculuğunda birlikte olduğunu' da dile getirdi. İsveç'in yeni seçilen Başbakanı, 'Türkiye'nin uluslararası terörizm ile mücadelesine saygı duyuyoruz' dedi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Klistersson'a destek verirken, "Bizim için İsveç ve Finlandiya'nın el ele NATO'ya girmesi çok önemli" dedi.

ÜÇLÜ MUTABAKAT NEDİR?

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Türkiye, iki ülkenin NATO üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Türkiye'nin 'terörle mücadele' konusundaki beklentilerine genel olarak olumlu yanıt veren İsveç ve Finlandiya, mutabakat muhtırasında "örgüt" olarak bahsedilen PYD/YPG ve Türk tarafının 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutup "terör örgütü" olarak nitelediği Gülen yapılanmasına destek sağlamayacaklarını beyan etmişti. İsveç daha sonraki dönemde ise Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırıldığını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: İsveç'ten şaşkınlık yaratan açıklama: Türkiye'nin İsveç'ten üçlü muhtıraya uymasını istemesi tamamen hakkı - Son Dakika
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