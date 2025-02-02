İtalya, Arnavutluk\'taki 43 Göçmeni Geri Getiriyor

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ROMA Temyiz Mahkemesi, Arnavutluk'taki merkezlerde tutulan 43 göçmenin İtalya'ya geri getirilmesine karar verdi.

Roma Temyiz Mahkemesi'nin dün 43 düzensiz göçmene ilişkin süreci askıya alıp, dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na göndermesi ve bu kişilerin Arnavutluk'taki merkezlerde tutulmamasına dair kararının ardından göçmenler, İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait devriye botuyla akşam saatlerinde İtalya'nın güneydoğusundaki Bari'ye götürüldü. Mısır ve Bangladeşli oldukları kaydedilen 43 düzensiz göçmen, Bari'deki göçmenlerin iltica taleplerinin incelendiği yere nakledildi.