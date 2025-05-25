İtalya\'da Gazze İçin Beyaz Çarşaf Eylemleri

İtalya'nın birçok kentinde Gazze'deki can kayıplarına dikkat çekmek için beyaz çarşaflı eylemler başladı.

Başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Floransa, Bologna gibi çok sayıda şehir ve kasabada dün balkonlara, pencerelere kefen simgesi olarak beyaz çarşaf ve örtüler asıldı.

Kampanyaya öncülük edenler, Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısına atıfla 50 bin çarşaf asılmasını amaçlıyor.

Açık bir mektupla eylemi başlatanlardan akademisyen-yazar Tomaso Montanari, en az 200 belediyeden katılım geldiğini söyledi.

Montanari eylemin amacını, "Herkes görsün diye, kimse 'bilmiyordum' demesin diye" şeklinde açıkladı.

"Gazze için 50.000 kefen" eylemi kapsamında bazı belediye binalarına da beyaz örtüler asıldı.

Bu belediyeler arasında Floransa da yer aldı.

Floransa Belediyesi binası Palazzo Vecchio'ya asılan beyaz örtüyü Belediye Başkanı Sara Funaro sosyal medyada da paylaştı.

Funaro, "Netanyahu hükümetinin pervasızca eylemleri karşısında kimse kayıtsız kalmamalı. Şehrimiz her zaman barışın, hakların, insan onurunun yanında yer alacaktır. Gururla" dedi.

Faşizmle mücadele eden partizanların derneği ANPI ve ülke çapında yüzbinlerce üyesi olan Arci derneği de kampanyaya destek verdi.

Basındaki haberlere göre Katolik Kilisesi'ne ait bazı binalar da beyaz çarşaf asarak eyeleme katıldı.

Bologna'daki Santo Stefano Bazilikası'na "Gazze'yi besleyin" yazılı beyaz örtü asıldı.

Eyleme önayak olan mektuba imza atanlar, "Gazze'deki soykırımın durdurulması" çağrısı yaptı ve "Kampanyamız, başta İtalyan hükümeti olmak üzere hükümetlerin sessizliğini bozmak istiyor" dedi.

İmzacılardan gazeteci Paola Caridi de irili ufaklı kent, kasaba ve köylere yayılan eylemin "fısıltıyı sese dönüştürdüğünü" söyledi.

Ülkede gelecek ay da Gazze için yürüyüşler planlanıyor.