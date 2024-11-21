İtalya\'da Sağlık Çalışanları Greve Gitti

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İtalya'da binlerce doktor ve hemşire, çalışma koşulları ve maaşlarını protesto etmek için bugün işe gitmedi. Bu eylem, ülkenin sağlık sektöründeki sorunların giderek büyüdüğünün son göstergesi oldu.

Sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar, hükümetin 2025 bütçesinde ayrılan kaynakların yetersiz olduğunu belirtiyor. Yaşlanan nüfusuyla artan sağlık hizmeti ihtiyacına rağmen, İtalya'nın ulusal sağlık sistemine ayırdığı bütçe, GSYİH'nin sadece yüzde 6.2'si. Bu oran, Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 6.8'in oldukça altında kalıyor. Ayrıca İtalya, G7 ülkeleri arasında kişi başına en düşük sağlık harcaması yapan ülke konumunda.

Grevi düzenleyen üç sendika (Anaao Assomed, Cimo-Fesmed ve Nursing Up), çalışanların yüzde 85'inin eyleme katıldığını açıkladı. Sendikalar, "Bu durum, hastanelerimizdeki kabul edilemez koşulları ve protestomuzun nedenlerini düşündürmeli" açıklamasında bulundu. Grev süresince acil sağlık hizmetleri devam ediyor.

Sağlık Bakanı Orazio Schillaci, "Her zaman olduğu gibi sendikalarla görüşmeye ve masadaki sorunları çözmeye hazırız" dedi.

COVID-19 salgını sonrasında kamu sağlık hizmetlerini güçlendirme sözleri tutulmadı. Hastanelerdeki uzun bekleme süreleri nedeniyle İtalyanlar giderek artan oranda özel kliniklere yönelmek zorunda kalıyor. Hükümetin Ekim ayında açıkladığı ekonomik plan, sağlık harcamalarının 2027'ye kadar GSYİH'nin yüzde 6.2'si seviyesinde kalacağını öngörüyor.

İtalyan hastanelerinin karşılaştığı zorlukların bir göstergesi olarak, güney bölgesi Calabria, personel yetersizliğini gidermek için Küba'dan üç yıllığına 500 doktor getirme anlaşması imzaladı.

Giorgia Meloni'nin sağcı hükümeti, pandemi sonrası harcamalarını AB kurallarına uygun hale getirmeye çalışırken, işçi kesiminden artan tepkilerle karşı karşıya kalıyor."