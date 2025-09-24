İtalya, İHA Saldırısına Karşı Gemisiyle Yardıma Gidiyor - Son Dakika
Dünya

İtalya, İHA Saldırısına Karşı Gemisiyle Yardıma Gidiyor

İtalya, İHA Saldırısına Karşı Gemisiyle Yardıma Gidiyor
24.09.2025 14:37
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Yunanistan'dan Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma sorumluluk sahasında İHA'larla yapılan saldırıyı kınadı. İtalyan vatandaşlarının da bulunduğu gemiye saldırı düzenleyen kimliği bilinmeyen kişilere tepki gösterdi. Bu olay üzerine İtalyan Donanmasına ait bir gemi vatandaşlarına yardım için bölgeye gönderildi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve vatandaşlarına yardım için İtalyan Donanmasına ait bir gemiyi bölgeye gönderdiğini bildirdi.

İtalya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Crosetto'nun ifadelerine yer verildi.

Crosetto, demokrasilerde uluslararası hukuka uygun ve şiddet içermeyen protesto biçimlerinin korunması gerektiğini belirterek, "Son birkaç saat içinde, İtalyan vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu gemilerine, şu anda kimliği bilinmeyen kişiler tarafından İHA'lar kullanılarak düzenlenen saldırı konusunda, en şiddetli kınamalarımızı ifade etmekten başka bir şey yapamayız." ifadesini kullandı.

Ziyarette bulunduğu Estonya'da olayı değerlendirdiğini ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştüğünü aktaran Crosetto, Girit'in kuzeyinde bulunan İtalyan Donanmasına ait çok amaçlı fırkateyn "Fasan"ın, vatandaşlarına yardım için bölgeye doğru yola çıktığını vurguladı.

Crosetto ayrıca, İtalyan Donanmasına ait fırkateynin bölgeye gönderilmesi hakkında İsrail'in Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi, İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi ve İtalya Dışişleri Bakanlığının Kriz Biriminin bilgilendirildiğini kaydetti.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın SAR sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yunanistan, Politika, İtalya, Gazze, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
