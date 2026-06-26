İtalya-Türkiye Atık Kaçakçılığına Büyük Darbe - Son Dakika
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İtalya-Türkiye Atık Kaçakçılığına Büyük Darbe

26.06.2026 17:58
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Yasadışı tekstil atığı kaçakçılığına yönelik operasyonda Türkiye'de binlerce ton atık ele geçirildi.

İtalya'dan Türkiye'ye yasadışı yollarla tekstil atığı kaçakçılığını hedef alan uluslararası operasyonda Türkiye'de binlerce ton atık ele geçirildi.

İtalya merkezli bir şirkete yapılan operasyonda da 12 milyon euro değerinde mal varlığı ve tır filosuna el koyuldu.

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ile İtalya ve Türkiye'den kolluk güçlerinin işbirliğiyle, İtalya'dan Türkiye'ye sevk edilen 4200 ton tekstil atığı Türkiye'ye varışında denetlemeye tabi tutuldu.

OLAF tarafından 25 Haziran'da yapılan açıklamaya göre incelemeler, bu tekstil atığının komplike geri dönüşüm işlemlerine tabi tutulmaması halinde doğada 200 yıla kadar kalabilen akrilik elyaf içerdiğini gösterdi.

Sözkonusu atığın, özel geri dönüşüm teknolojileriyle işlenmek yerine farklı biçimde etiketlenerek Türkiye'ye yollandığı tespit edildi.

Denizli ve Mersin'de uygun yönetilmeyen binlerce ton atık daha bulundu

Gümrükteki bu sevkiyatın yanı sıra, Denizli'deki bir geri dönüşüm tesisine ait depoda, Türk çevre düzenlemelerine ve izin gerekliliklerine uygun olarak yönetilmeyen 2100 ton tekstil atığı daha bulundu.

Mersin'de de, aynı şekilde İtalya'dan gelen, yanlış etiketlenmiş ve yasadışı olarak atılmaya hazır 768 ton tekstil atığı ele geçirildi.

İtalya'daki şirkete operasyon

İtalya'nın ulusal jandarma kuvveti Carabinieri de ülkenin kuzeyindeki Brescia kenti merkezli bir şirkete, organize tekstil atığı kaçakçılığı faaliyetleri gerekçesiyle baskın düzenledi.

Şirketin tır filosu ile 12 milyon euro değerindeki mal varlığına el koyuldu.

Yasadışı atık ticareti ve yasadışı çöplük yönetimi gibi suçlamalarla 20 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Carabinieri'nin 24 Haziran tarihli açıklamasına göre, şüphelilerin örgütlü biçimde, çoğunluğu Toskana bölgesinden olmak üzere 50 milyondan fazla giysiye eşdeğer 26 bin tondan fazla tekstil atığını Kuzey İtalya'daki çeşitli depolarda yasadışı olarak tuttuğu ve bertaraf ettiği iddia ediliyor.

"Çete liderleri" denilen grubun, tekstil atıklarını rekabetçi fiyatlarla topladıktan sonra gerekli ayıklama ve dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutmaksızın, geri kazanılmış hammadde (Son Atık) olarak yeniden sınıflandırdığı öne sürülüyor.

Örgütün, İtalya'nın Lombardiya, Veneto, Emilia-Romagna ve Piemonte bölgelerinde 15 sanayi deposunu yasa dışı biçimde atıkla doldurduğu belirtiliyor.

Ön soruşturma mahkemesi, şüphelilerin bu depoları "devasa yasadışı çöplüklere çevirdiğini", atıkların bir kısmını da yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye ihraç ettiğini belirtiyor.

Carabinieri'nin paylaştığı bilgilere göre Türkiye'de OLAF işbirliğiyle ele geçirilen 2000 ton civarı atık Brescia'daki bu şirketle bağlantılı.

Denizli'de bulunan bu atığın yasa dışı biçimde "Son Atık" kategorisinde ihraç edildiği belirlendi.

'Yasa dışı şebekeler kazanç sağlıyor'

OLAF Genel Direktörü Petr Klement, tespit edilen atık kaçakçılığı yönteminin "belirli tekstil atıklarının geri dönüşüm maliyetinden veya çevre kurallarına uymaktan yasa dışı yollarla kaçınmaya imkan verdiğini ve organize şebekelerin yasadışı kazanç elde etmesine" neden olduğunu vurguladı.

OLAF'ın verilerine göre AB'nin tekstil ve giyim sektörü, 2023 yılında 170 milyar euro ciroya sahipti.

Ancak tekstil atıklarının geri dönüşümünün yavaş ve maliyetli olduğu vurgulanıyor.

2019 yılında bu sektörde ortaya çıkan 12,6 milyon tonluk atığın yalnızca beşte biri yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ayrı olarak toplandı.

Avrupa Komisyonu'nun getirdiği kurallara göre tekstil atıklarının sevkiyat öncesi ayıklama işleminden geçirilmesi, yanlış etiketlenmenin ve yeniden kullanılabilir olarak ihraç edilmesinin önlenmesi gerekiyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İtalya-Türkiye Atık Kaçakçılığına Büyük Darbe - Son Dakika

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