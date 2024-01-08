İtalya'da ırkçı Gençlik Cephesi'nin üç üyesinin 1978'de öldürülmesine ilişkin anma töreninde, neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi.
Törene katılan neo-faşistler, öldürülen üç kişinin adlarını anarken, "yaşıyor" diye bağırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kesimden tepki geldi.
İtalyan Demokrat Parti'nin iletişim direktörü Sandro Ruotolo, "Faşistler Acca Larentia'yı her andığında bu oluyor. Faşizm her zaman kovuşturulması gereken bir suçtur. Faşist örgütler dağıtılmalıdır" dedi.
Faşist grupların anma töreninde yaptığı gösteri, İtalya'da faşizmin yeniden yükselişe geçtiği tartışmalarını da alevlendirdi.
Son Dakika › Dünya › İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi - Son Dakika