İzmir'de baraja düşen helikopterdekileri arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

İzmir'de baraja düşen helikopterdekileri arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi

Son Güncelleme: 17.09.2023 18:40

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken düşen helikopter ile 3 personelin arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken düşen helikopter ile 3 personelini arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale eden helikopterlerden biriyle irtibat, saat 23.53'te kesildi. Yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlendi.

HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ NOKTA TESPİT EDİLDİ

Bölgeye jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince sabaha kadar sürdürülen çalışmalar sonucu helikopterin düştüğü nokta tespit edildi. Baraj gölüne getirilen balonlar, dalgıçlar tarafından su altına indirilip yaklaşık 12 metre derinlikteki helikoptere bağlandı. Balonların su altında şişirilmesi sonucu helikopterin su yüzeyine çıkarılması hedefleniyor. Su altında görüş imkanının çok kısıtlı olması nedeniyle çalışmaların yavaş ilerlediği kaydediliyor.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi. Çalışmalar için yeni ekipmanların da istendiği öğrenilirken, arama kurtarma faaliyetlerinin yarın kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

BAKAN YUMAKLI, ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

X sosyal medya platformundan açıklama yaparak olayın detaylarını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kamuoyuyla paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerde Tahtalı Barajı'na gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yumaklı, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu ziyaret etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Yumaklı, arama kurtarma çalışmalarını havadan helikopterle inceledi. Diğer yandan yangın dün gece kısmen, sabah saatlerinde de tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

YANGIN

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel, yangın söndürme çalışmalarına katılmıştı. Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale ediyordu.

Kaynak: AA

Tahtalı Barajı, İzmir, Sahil Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İzmir'de baraja düşen helikopterdekileri arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de baraja düşen helikopterdekileri arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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