Jill Biden, kendisine Biden'ın çekilmesi çağrısında bulunan Demokrat vekiller hakkında soru soran gazetecileri azarladı - Son Dakika
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Jill Biden, kendisine Biden'ın çekilmesi çağrısında bulunan Demokrat vekiller hakkında soru soran gazetecileri azarladı

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Jill Biden, eşi Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi çağrısında bulunan Demokrat vekiller hakkındaki soruları yanıtlamayı reddetti. Florida'da bir gazeteci tarafından durdurulan First Lady, ''Neden bana bağırıyorsunuz? Beni tanıyorsunuz. Bana bağırmayın,'' diyerek tepki gösterdi. Beyaz Saray, Jill Biden'ın üç eyaletlik kampanya turu için gazetecileri davet etmişti, ancak First Lady genellikle zor sorularla karşılaşmıyor.

09.07.2024 15:38  Güncelleme: 15:47
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Jill Biden, Joe Biden'ın çekilmesi için çağrı yapan Demokrat vekiller hakkındaki soruları yanıtlamak istemedi. Tampa, Florida'da bir kahve dükkanından çıkarken bir gazeteci, "Eşinizin yarıştan çekilmesi çağrısında bulunan Demokrat vekillere mesajınız nedir?" diye sordu. Bir diğer gazeteci ise, "Yarışın durumu hakkında ne hissediyorsunuz?" diye ekledi.

BANA NEDEN BAĞIRIYORSUNUZ

First Lady, gazetecilerin yanından geçerken durdu ve "Neden bana bağırıyorsunuz? Beni tanıyorsunuz. Bana bağırmayın," dedi ve "Konuşmama izin verin," diye ekledi. Sorulara yanıt vermeden bekleyen araca bindi.

Beyaz Saray, Jill Biden'ın üç eyaletlik kampanya turu için gazetecileri davet etmişti, ancak First Lady genellikle zor sorularla karşılaşmıyor. Başkan Biden, sağlığı ve zihinsel durumu hakkında büyük endişelerle karşı karşıya ve Florida, Georgia ve Kuzey Karolina'daki duraklar için eşine katılmadı.

Jill Biden, eşi için koruyucu bir tutum sergiliyor. CNN'nin 27 Haziran'daki tartışmasında eski Başkan Donald Trump karşısındaki performansı Demokratları endişelendirmişti.

Jill Biden, kendisine kocası Biden'ın çekilmesi çağrısında bulunan Demokrat vekiller hakkında soru soran gazetecileri azarladı
Jill Biden, kendisine kocası Biden'ın çekilmesi çağrısında bulunan Demokrat vekiller hakkında soru soran gazetecileri azarladı
Jill Biden, kendisine kocası Biden'ın çekilmesi çağrısında bulunan Demokrat vekiller hakkında soru soran gazetecileri azarladı
Jill Biden, kendisine Biden\'ın çekilmesi çağrısında bulunan Demokrat vekiller hakkında soru soran gazetecileri azarladı

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Son Dakika Dünya Jill Biden, kendisine Biden'ın çekilmesi çağrısında bulunan Demokrat vekiller hakkında soru soran gazetecileri azarladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jill Biden, kendisine Biden'ın çekilmesi çağrısında bulunan Demokrat vekiller hakkında soru soran gazetecileri azarladı - Son Dakika
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