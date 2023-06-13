Kadın uçuş görevlisi, eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi ile Miami'ye uçmasını engellemek için bomba ihbarında bulundu - Son Dakika
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Kadın uçuş görevlisi, eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi ile Miami'ye uçmasını engellemek için bomba ihbarında bulundu

Kadın uçuş görevlisi, eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi ile Miami'ye uçmasını engellemek için bomba ihbarında bulundu

13.06.2023 11:30

Arjantinli kadın uçuş görevlisi Daniela Carbone, eski erkek arkadaşının yeni partneriyle Miami'ye uçmasını engellemek amacıyla sahte bir bomba ihbarı yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Carbone'un, bir bomba tehdidi iddiasıyla havayolu şirketini ve yolcuları tehlikeye attığı için işten çıkarıldığı açıklandı.

Daniela Carbone, Buenos Aires'teki Ezeiza Uluslararası Havaalanı'ndan kalkmak üzere olan bir Aerolíneas Argentinas uçağında üç bomba olduğunu ihbarını yaptıktan sonra gözaltına alındı. Carbone telefon görüşmesini, kızının cep telefonundan ve sesini bozan bir yazılım kullanarak yaptı.

ŞİRKET İŞTEN ÇIKARDI

Aerolineas Argentinas, Carbone'un 25 yıllık kariyerini sonlandırarak işten çıkardı. Şirket, Carbone'un bomba tehdidi yaparak hem şirkete maddi ve itibari zarar verdiğini, hem de yolcu ve mürettebatı endişelendirdiğini belirtti.

Kadın uçuş görevlisi eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi ile Miami'ye uçmasını engellemek için bomba ihbarında bulundu

AJAN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Carbone'nun ayrıca, yolcular ve mürettebat arasında korku ve kaos yaratmak amacıyla havayolu işini baltalamaya çalışan bir ajan olduğu iddia edildi. Carbone'un, eski erkek arkadaşıyla olan ilişkisini iş arkadaşlarının güvenini kazanmak ve şirketin uçuşlarını tehlikeye atmak için kullandığı öğrenildi.

Kadın uçuş görevlisi eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi ile Miami'ye uçmasını engellemek için bomba ihbarında bulundu

ESKİ ERKEK ARKADAŞI İHBAR ETTİ

Eski erkek arkadaşı durumu anladığında, Arjantin istihbaratına başvurdu ve Carbone ile suç örgütünün diğer üyeleri tutuklandı.

Kadın uçuş görevlisi eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi ile Miami'ye uçmasını engellemek için bomba ihbarında bulundu

PİŞMAN OLDU

Daniela Carbone, eski erkek arkadaşı onu genç bir kadın için terk ettikten sonra sahte bomba ihbarını yaptığını pişmanlıkla anlattı. 28 Mayıs'ta Miami'den Ezeiza'ya uçuştan indikten sonra tutuklanan Carbone, vatan hainliği, ve milli güvenliği tehlikeye atma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Kadın uçuş görevlisi eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi ile Miami'ye uçmasını engellemek için bomba ihbarında bulundu

HAVALİMANINDA BİR HÜCREDE TUTULUYOR

Carbone, Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda bir hücrede tutuluyor. Genç kadının yargı sürecini beklerken ev hapsine alınıp alınmayacağına karar verilecek.

Kadın uçuş görevlisi eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi ile Miami'ye uçmasını engellemek için bomba ihbarında bulundu
YORUMLAR (1)
  • Hasan Donmez: Kiskanclik Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Arjantin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadın uçuş görevlisi, eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi ile Miami'ye uçmasını engellemek için bomba ihbarında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın uçuş görevlisi, eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi ile Miami'ye uçmasını engellemek için bomba ihbarında bulundu - Son Dakika
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