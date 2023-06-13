Daniela Carbone, Buenos Aires'teki Ezeiza Uluslararası Havaalanı'ndan kalkmak üzere olan bir Aerolíneas Argentinas uçağında üç bomba olduğunu ihbarını yaptıktan sonra gözaltına alındı. Carbone telefon görüşmesini, kızının cep telefonundan ve sesini bozan bir yazılım kullanarak yaptı.
Aerolineas Argentinas, Carbone'un 25 yıllık kariyerini sonlandırarak işten çıkardı. Şirket, Carbone'un bomba tehdidi yaparak hem şirkete maddi ve itibari zarar verdiğini, hem de yolcu ve mürettebatı endişelendirdiğini belirtti.
Carbone'nun ayrıca, yolcular ve mürettebat arasında korku ve kaos yaratmak amacıyla havayolu işini baltalamaya çalışan bir ajan olduğu iddia edildi. Carbone'un, eski erkek arkadaşıyla olan ilişkisini iş arkadaşlarının güvenini kazanmak ve şirketin uçuşlarını tehlikeye atmak için kullandığı öğrenildi.
Eski erkek arkadaşı durumu anladığında, Arjantin istihbaratına başvurdu ve Carbone ile suç örgütünün diğer üyeleri tutuklandı.
Daniela Carbone, eski erkek arkadaşı onu genç bir kadın için terk ettikten sonra sahte bomba ihbarını yaptığını pişmanlıkla anlattı. 28 Mayıs'ta Miami'den Ezeiza'ya uçuştan indikten sonra tutuklanan Carbone, vatan hainliği, ve milli güvenliği tehlikeye atma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Carbone, Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda bir hücrede tutuluyor. Genç kadının yargı sürecini beklerken ev hapsine alınıp alınmayacağına karar verilecek.
Son Dakika › Dünya › Kadın uçuş görevlisi, eski erkek arkadaşının yeni sevgilisi ile Miami'ye uçmasını engellemek için bomba ihbarında bulundu - Son Dakika