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Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi! - Son Dakika

Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!

08.02.2022 11:27

Sandy adlı TikTok kullanıcısı, uçak yolculuğunda başına gelen olayın detaylarını paylaştı. Sandy, ön tarafındaki adamın cinsel içerikli bir video izlediğini görmesinin ardından bu anları kayda aldı. Aynı zamanda yanında sevgilisi olan adama, hareketi sebebiyle tepki yağdı.

TikTok'ta paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı. Sandy isimli kadın, uçakta yolculuk yaptığı sırada ön koltuğundaki adamın, çıplak kadınların yer aldığı ve çeşitli cinsel figürler sergilediği bir video izlediğine tanık oldu. Bu sırada adamın sevgilisi de hemen yan tarafta uyuyordu.

KAYIT ALTINA ALIP, PAYLAŞTI

Sandy, ön taraftaki yolcunun izlediği videoyu kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa süre içerisinde binlerce görüntülenme alırken, adama da tepkiler yağdı. Videodaki adam, hem kadın yolcuya yakalanması hem de sevgilisinin yanında böyle bir eyleme imza atması nedeniyle eleştirildi.

SADECE BİR KISMINI PAYLAŞTI

Sandy, kendisinin videoyu kaydettiği kısmında kadınların sadece dans ettiğini ancak yolcuğun ilerleyen kısımlarında adamın cinsel içerikli film açtığını ve dakikalarca bu filmi izlediğini öne sürdü.

Uçakta cinsel içerikli film izleyen adam, kadın yolcuya yakalandı! Tepkiler art arda geldi
Adamın cinsel içerikli video izlediği sırada sevgilisi yanında uyuyordu
Uçakta cinsel içerikli film izleyen adam, kadın yolcuya yakalandı! Tepkiler art arda geldi
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Film, Cinsellik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi! - Son Dakika
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