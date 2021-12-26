Kadının ultrason görüntüsüne bakan doktor hemen yetkilileri aradı

Cezayir'de meydana gelen olay, bir anda dünyanın gündemine oturdu. Başta Arap basını olmak üzere İngiliz basını, gün boyunca olayı manşetten verdi. Buna göre Cezayir'de yaşayan 73 yaşındaki kadın, bir süredir şiddetli karın ağrılarını çekiyordu. İsmi açıklanmayan kadın, doktora muayene olmaya gitti.

DOKTOR GÖRDÜĞÜ KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜ

73 yaşındaki kadının ultrason görüntüsüne bakmak isteyen Amerikalı doktor Kim Garcsi, gördüğü şey karşısında dehşete düştü. İddialara göre kadının karnında kilolarca ağırlıkta taşlaşmış bir cenin vardı. Doktor Garcsi, acil olarak yetkililere haber verirken, cenini tam 35 yıl karnında taşıdığı belirtilen kadını da ameliyata aldı.

7 AYLIKKEN ÖLMÜŞ

Bebeğin 7 aylıkken öldüğü ve annesinin karnında alınmadığı belirtildi. Daha önce de tedavi gören kadının karnındaki bebeğin fark edilmediği öne sürüldü. Söz konusu olay tıp dünyasında ilk değil. Aynı durum daha önce de başta Fas'ta yaşayan Zehra Ebu Talip isimli kadın olmak üzere birçok kadının başına geldi.

KAN AKIŞININ KESİLMESİ NEDENİYLE OLUŞUYOR

Amerikalı doktor Kim Garcsi, bu tür vakalarda bebeğin kan alamadığı için zamanla kireçlendiğini ve taş haline geldiğini belirtti. Bebek etrafında oluşan kireç dokusunun annenin enfeksiyon kapmamasını sağladığını ve bu sayede anne ile bebeğin uzun süre beraber yaşadığını anlattı.

İşte taşlaşmış bebeğin fotoğrafları: