Kadınlar, gece eğlencesinde çekilen videoların sosyal medyada yayınlanmasıyla güvende hissetmiyor - Son Dakika
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Kadınlar, gece eğlencesinde çekilen videoların sosyal medyada yayınlanmasıyla güvende hissetmiyor

Kadınlar, gece eğlencesinde çekilen videoların sosyal medyada yayınlanmasıyla güvende hissetmiyor

İngiltere'nin kuzeybatısındaki kadınlar, gece eğlenmeye çıktıklarında haberleri olmadan çekilen videolarının sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesi ve kadın düşmanı yorumlara maruz kalmaları nedeniyle kendilerini güvende hissetmediklerini söylüyor. Polis, videoları çeken kişileri yakalamak için çalışıyor ve mağdurlardan polise başvurmalarını istiyor. Kadınlar, bu tür videoların kadınlara yönelik bir şiddet tehlikesi yarattığına dikkat çekiyor.

21.04.2024 14:38
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İngiltere'nin kuzeybatısındaki kadınlar, gece eğlenmeye çıktıklarında haberleri olmadan çekilen videolarının sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesi ve kadın düşmanı yorumlara maruz kalmaları nedeniyle kendilerini güvende hissetmediklerini söylüyor.

Polis şu anda aktif olarak videoları çeken kişi ya da kişileri yakalamaya çalıştıklarını söylüyor.

Videoları çekilen herkesten polise başvurmaları isteniyor.

Manchester'dan 23 yaşındaki Meg, bu rahatsız edici akımın mağdurlarından biri.

Makyöz TikTok fenomeni, Manchester'da bir gece dışarıdayken filme alındığını, videonun linki kendisine gönderilinceye kadar bunu fark etmediğini söyledi.

"Bu şekilde hedef alındığıma inanamıyorum. Demek ki bana baktı ve 'evet, bunları videoya çekeceğim' diye düşündü."

Meg, tanımadığı iki kadınla birlikte yürürken kayda alındığını aktardı. Bir grup erkek tarafından tacize uğradıklarını fark ettiğinde onlarla yürümeyi teklif etmiş.

Meg'in videosu o gecenin ilerleyen saatlerinde bir yabancı tarafından paylaşıldı.

Bu video TikTok, YouTube ve Instagram gibi platformlara her gün yüklenen onlarca videodan biri ve genellikle çekildikleri gece yayınlanıyor.

Genellikle "Manchester gece hayatı" ya da " Liverpool gece hayatı" başlıklarını taşıyan klipler milyonlarca kez izleniyor ve çok sayıda kadın düşmanı yorum yapılıyor.

Meg olanlar için "Mide bulandırıcı" diyor ve filme çekilen birçok genç için "belki de kaydedildiklerinin farkında olmayan reşit olmayan kızlar" uyarısında bulunuyor.

"Kızların yere düştüğü, iç çamaşırlarının göründüğü ve benzeri videolar var. Ve sonra bu şekilde internette yayınlanıyor, bu konuda gerçekten bir şeyler yapılması gerekiyor."

Manchester Polisi, videoları çeken kişileri yakalamak için aktif olarak çalıştığını söyledi.

Polis memurları vardiyalarından önce durum hakkında bilgilendiriliyor.

Polis, insanları toplum içinde filme almanın yasadışı olmamasına rağmen, eylemin sıkıntı veya tacize neden olması halinde suç olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Kullandıkları teknoloji nedeniyle film çeken kişileri tespit etmenin zor olabileceği vurgulanıyor.

Polis memuru Ellison, "Pek çok insan yanlarından geçerken telefonlarıyla konuşuyor. Caddede ilerlerken video çekip çekmediklerini bilmiyoruz. Bu yüzden bunu yakalamak oldukça zor olabiliyor" diyor.

Manchester Polisi yetkilisi Stephen Wiggins, filme çekilen ya da videolarda yer alan herkesi polise başvurmaya çağırdı.

"Eğer gerçek mağdurlardan bu bilgiyi alamazsak çok zor durumda kalırız" dedi.

Son zamanlarda şehir merkezinde şüpheli davranışlarda bulunan erkeklerin yer aldığı bir dizi olaya müdahale ettiklerini belirten Wiggins, "şehir merkezinde herhangi bir şüpheli davranış" görüldüğünde polisin aranması gerektiğini söyledi.

Tecavüzle ilgili çalışmalarıyla bilinen bir kuruluşta çalışan Charlotte, sosyal medya platformlarını bu tür paylaşımlarda bulunanların hesapları kapatmaya çağırıyor.

Yorumlarda mağdurun suçlanması nedeniyle, cinsel şiddete maruz kalmış kişilerin başvuru yapmasının zorlaştığını belirtiyor.

"Bu tür mağduru suçlayıcı yorumlar başka bir utanç düzeyi yaratıyor. Bu da kadınların desteğe erişiminin önünde bir engel haline geliyor."

TikTok ve YouTube, kuralları ihlal ettiği için bu içeriklerle bağlantılı bir dizi video ve hesabı kaldırdıklarını söyledi.

Bir TikTok sözcüsü "TikTok'ta kadın düşmanlığı yasaktır. Bu kuralları ihlal ettiği tespit edilen tüm içerikler kaldırılacaktır" dedi.

Meg'e göre bu hesaplar bir an önce kapatılmalı.

"İzin alınmadan internette yayınlanmalarına izin verilmemeli. Bu videolar neredeyse kadınlara yönelik bir şiddet tehlikesi yaratıyor.

"Benimle ilgili çekilen video aynı gece yayınlandı. Yani o gece hala dışarıdaysam ve bu video yayınlandıysa, bunun bir tür şiddet tehlikesi yarattığına inanıyorum."

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Kadınlar, gece eğlencesinde çekilen videoların sosyal medyada yayınlanmasıyla güvende hissetmiyor - Son Dakika

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