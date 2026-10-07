Kanada Başbakanı Carney, 21-23 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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Kanada Başbakanı Carney, 21-23 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

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Kanada Başbakanı Carney, 21-23 Ekim\'de Türkiye\'yi ziyaret edecek
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Kanada Başbakanı Mark Carney, 21-23 Ekim tarihlerinde Ankara ve İstanbul'ı ziyaret edecek. Bir Kanada başbakanının Türkiye'ye yapacağı ilk ikili ziyaret olma özelliğini taşıyan ziyarette Carney, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile enerji, madencilik, savunma ve güvenlik başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini görüşecek.

(ANKARA) - Kanada Başbakanı Mark Carney, 21-23 Ekim tarihlerinde Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek. Bir Kanada başbakanının Türkiye'ye yapacağı ilk ikili ziyaret olma özelliğini taşıyan ziyarette Carney, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile enerji, madencilik, savunma ve güvenlik başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini görüşecek.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mark Carney, 21-23 Ekim tarihlerinde Ankara ve İstanbul'ı kapsayan bir Türkiye ziyareti gerçekleştirecek. Açıklamada, ziyaretin bir Kanada başbakanının Türkiye'ye yapacağı ilk ikili ziyaret olacağı belirtildi.

Carney'nin Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek Kanada-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesini ele alacağı bildirildi. Görüşmelerde enerji ve madencilik, iklim, savunma ve güvenlik ile halklar arası ilişkiler başlıklarının gündemde olması bekleniyor.

Carney, İstanbul'da ise Türk iş dünyasının temsilcileri ve yatırımcılarla görüşecek. Kanada Başbakanlık Ofisi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son beş yılda yaklaşık yüzde 50 arttığına dikkati çekerek, enerji, havacılık, ileri teknolojiler, madencilik ve kritik minerallerin ticari ilişkilerin genişletilebileceği öncelikli sektörler arasında bulunduğunu bildirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

Kanada'nın açıklamasına göre, Türkiye ile Kanada arasındaki mal ticareti 2025'te 4,3 milyar dolara ulaştı. Bunun 1,1 milyar dolarını Kanada'nın Türkiye'ye ihracatı, 3,2 milyar dolarını ise Türkiye'den ithalatı oluşturdu.

Carney, son olarak Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelmiş ve zirve kapsamında Erdoğan ile görüşmüştü. İki lider bu görüşmede Kanada ile Türkiye arasında kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin başlatıldığını açıklamıştı. Kanada'da anlaşmaya ilişkin kamuoyu istişareleri geçen ay tamamlandı.

Carney, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve G20 ortağı olduğunu belirterek, iki ülke arasında stratejik sektörlerde ekonomik iş birliğinin artırılması için büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti. Carney, Kanada ve Türkiye'nin iki ülkenin güvenliği ve refahını artırmak amacıyla ortaklıklarını derinleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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