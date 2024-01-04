 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'da gerçekleşen terör saldırısını kınayan bir bildiri yayımladı. Bildiride, saldırının ülkede güvensizlik oluşturmak amacıyla yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan İranlı sivillerin sayısına da değinildi. Bildiride, Kasım Süleymani'nin mezarı başında dökülen kanların, Süleymani mektebine yeni bir enerji vererek suçluların cezalandırılmasını sağlayacağı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman\'daki terör saldırısını kınadı
04.01.2024 - 18:06,  Güncelleme: 18:12
Abone Ol

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, İran'ın Kirman kentinde dün gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan bildiri yayımlandı. Bildiride, "Kirman'daki bu terör saldırısı ülkede güvensizlik ortamı oluşturmaya yönelik yapılan kör bir eylemdir" ifadeleri kullanıldı.

DEVRİM MUHAFIZLARI BİLDİRİ YAYIMLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İran'da düzenlenen terör saldırısının ardından bildiri yayımlandı. Saldırının kınandığı bildiride, "Kirman şehrinde İslami Direnişin şehidi olan Kasım Süleymani'nin 4'üncü ölüm yıldönümünde gerçekleşen terör saldırısı, ülkenin dört bir yanından gelerek onun mezarı başında toplanan çok sayıda İranlı sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

"ÜLKEDE GÜVENSİZLİK OLUŞTURMAYA YÖNELİK KÖR BİR EYLEM"

Bildiride, saldırının ülkede güvensizlik oluşturmak amacıyla yapıldığı kaydedilirken, "Bu terör saldırısı, İran milletinden özellikle de Süleymani'ye gönülden bağlı cesur genç İran neslinden intikam almayı amaçlamıştır. Kirman'daki bu terör saldırısı ülkede güvensizlik ortamı oluşturmaya yönelik yapılan kör bir eylemdir" denildi.

"SÜLEYMANİ'NİN GÖNÜLLERDE YAKTIĞI ATEŞ HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK"

Bildiride, "Korkak düşman şunu bilmelidir ki, Kasım Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş, İslam düşmanlarına karşı direnmek ve mücadele etmek için güçlü bir direniş ve birlik olma ruhu ortaya koymuştur. Bu ateş hiçbir zaman sönmeyecek ve dünden daha güçlü bir şekilde düşmanın kötü niyetlerini ve hesaplarını bozacaktır" ifadeleri yer aldı.

"DÜŞMAN YENİLGİLERİ HİÇBİR ZAMAN TELAFİ EDEMEYECEK"

"Kirman'da yaşanan korkunç terör saldırısı, bir kez daha düşman için şehit Süleymani'nin canlı Süleymani'den daha tehlikeli olduğunu göstermiştir" ifadeleri kullanılan bildiride, "Düşman İran milletinden ve direniş efsanesinden aldığı yenilgileri hiçbir zaman telafi edemeyecek. Kasım Süleymani'nin mezarı başında dökülen bu temiz kanlar, şüphesiz Süleymani mektebine yeni bir enerji vererek suçluların kesin ve adil bir şekilde cezalandırılmaları yolunda Süleymani'nin takipçilerini daha da güçlendirecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Kirman eyaletinde dün, General Kasım Süleymani'yi anma töreni sırasında kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti. Söz konusu saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

YORUMLAR

Devrim Muhafızları, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika


18:06
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:14
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum

Son Dakika
18:06 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 18:23:30. #1.13#
SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement