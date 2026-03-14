Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

14.03.2026 08:33
İran savaşında yeni bir safhaya geçirildi. ABD'nin, İran'ın en kritik petrol ihracat merkezi Hark Adası'nı ağır şekilde bombalamasının ardından Pentagon bölgeye 2 bin 500 deniz piyadesi sevk ediyor. Deniz piyadelerinin yola çıktığı ifade edilirken bu hamle kara harekatının ilk sinyali olarak yorumlandı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken savaşta yeni bir aşamaya geçildi. Washington yönetiminin İran'ın en kritik petrol ihracat merkezlerinden biri olan Hark Adası'nı ağır bombardımana tutmasının ardından Pentagon'un bölgeye 2 bin 500 deniz piyadesi gönderme kararı aldığı bildirildi.

DENİZ PİYADELERİ YOLA ÇIKTI

Deniz Seferi Birliği'ne bağlı yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesinin Japonya'nın Okinawa kentindeki üslerinden ayrılarak amfibi hücum gemisi USS Tripoli ile birlikte bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi. USS Tripoli'nin, deniz piyadelerinin operasyon sahasına sevk edilmesi için kullanılan ana platformlardan biri olduğu biliniyor.

KARA HAREKATININ İLK İŞARETİ

Askeri kaynaklar, söz konusu birliklerin krizlere müdahale etmek veya gerektiğinde İran topraklarının belirli bölgelerinde kontrol sağlamak amacıyla konuşlandırılabileceğini değerlendiriyor. Deniz piyadelerinin hem denizde hem karada görev yapabilen birlikler olması, sevkiyatın önemini artırıyor.

