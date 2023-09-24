Karabağ'daki Ermeni nüfusunun Ermenistan'a göç edeceği açıklandı - Son Dakika

Karabağ'daki Ermeni nüfusunun Ermenistan'a göç edeceği açıklandı

Karabağ\'daki Ermeni nüfusunun Ermenistan\'a göç edeceği açıklandı
Son Güncelleme: 24.09.2023 18:39

Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan, Karabağ'daki 120 bin Ermeni'nin Ermenistan'a göç edeceğini açıkladı. Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlı Ermeni gruplara yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Ermenilerin bir kısmının bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan, Karabağ'daki 120 bin Ermeni'nin Ermenistan'a göç edeceğini açıkladı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlı Ermeni gruplara yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Ermenilerin bir kısmının bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan yaptığı açıklamada, Karabağ'daki 120 bin Ermeni'nin Ermenistan'a göç edeceğini belirterek, "Halkımız Azerbaycan'ın bir parçası olarak yaşamak istemiyor. Yüzde 99,9 tarihi toprakları terk etmeyi tercih ediyor" dedi.

Karabağ'daki sözde hükümet ise, Karabağ'ı terk etmek isteyen Ermenilerin Rus barış güçleri tarafından Ermenistan'a götürüleceğini açıkladı. Azerbaycan, İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Karabağ'da bulunan silahlı Ermeni gruplara bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunsa da söz konusu gruplar, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarına devam etmişti. Azerbaycan ise, 19 Eylül'de Karabağ'da düzenlenen mayınlı saldırının ardından bölgede terörle mücadele operasyonu başlatmış ve 24 saat sonra 20 Eylül'de Ermeni silahlı gruplar teslim olmuşlardı.

Operasyonun ardından Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin haklarının garanti altına alacağını duyurmuştu. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ermenistan, Eylül, Göçmenler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ'daki Ermeni nüfusunun Ermenistan'a göç edeceği açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu.
18:54 Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi
18:51 İstanbul'da harabe ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozito istediler
18:36 Kosova'da polis ile Sırp grup arasındaki çatışmalar devam ediyor: Ölü sayısı 4'e yükseldi
18:00 Onana'nın Kayseri maçı öncesi paylaşımı taraftarı deliye döndürdü
17:45 Yaşanan olaylar maçın önüne geçti! Ajax-Feyenoord mücadelesi tatil edildi
17:33 Ghezzal, aylar sonra ilk 11'de sahaya çıktı
17:18 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan 5 Ekim'de İspanya'da görüşecek
17:06 İran Savunma Bakanlığı: İsrail'i vuracak füzelerimiz var
17:00 Antalya'da motosikletten fırlayan sürücü taksinin camında asılı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2023 19:35:38. #1.11#
SON DAKİKA: Karabağ'daki Ermeni nüfusunun Ermenistan'a göç edeceği açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement