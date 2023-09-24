Karabağ'ın Ağdere ilindeki Ermenilerin bölgeden ayrılırken evlerini ateşe verdikleri ortaya çıktı - Son Dakika

Karabağ'ın Ağdere ilindeki Ermenilerin bölgeden ayrılırken evlerini ateşe verdikleri ortaya çıktı

Karabağ\'ın Ağdere ilindeki Ermenilerin bölgeden ayrılırken evlerini ateşe verdikleri ortaya çıktı
Son Güncelleme: 24.09.2023 09:08

Karabağ'daki ateşkesin ardından Ağdere ilinden ayrılan Ermeniler, evlerini toplu halde ateşe vermeye başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İHA'larla bölgede çekilen görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki Ağdere ilinden ayrılan Ermenilerin evlerini toplu halde ateşe verdiği görüntüleri paylaştı.

Karabağ'ın Ağdere ilindeki Ermenilerin bölgeden ayrılırken evlerini ateşe verdikleri ortaya çıktı

EVLERİNİ YAKARAK BÖLGEDEN AYRILIYORLAR

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasadışı Ermeni silahlı gruplarına yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından Ağdere'de yaşayan Ermeniler evlerini yakarak bölgeden ayrılıyor.

Karabağ'ın Ağdere ilindeki Ermenilerin bölgeden ayrılırken evlerini ateşe verdikleri ortaya çıktı

İHA'LARLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sıralarında Ağdere ilinde Ermeni sakinleri tarafından evlerin toplu olarak yakılmasının Azerbaycan Ordusunun teknik gözetim araçları tarafından kaydedildiği belirtildi. Bakanlık, İHA'larla çekilen görüntüleri paylaştı.

Karabağ'ın Ağdere ilindeki Ermenilerin bölgeden ayrılırken evlerini ateşe verdikleri ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya Karabağ'ın Ağdere ilindeki Ermenilerin bölgeden ayrılırken evlerini ateşe verdikleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ'ın Ağdere ilindeki Ermenilerin bölgeden ayrılırken evlerini ateşe verdikleri ortaya çıktı - Son Dakika
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