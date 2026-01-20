Karayılan\'dan ABD\'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz

Suriye'de hükümet ile terör örgütü SDG/YPG arasında ateşkes ilan edildi ve Suriye yönetimi operasyonları durdurdu. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve SDG arasında 14 maddelik yeni bir anlaşma imzaladığı duyuruldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fırat'ın doğusuna tüm SDG güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı olarak, tüm cephelerde derhal ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma SDG'ye bağlı tüm güçlerin Savunma Bakanlığı bünyesine katılmasını da içeriyor. Anlaşmaya göre; tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek. Tüm petrol sahalarına ilişkin hakların Suriye hükümetine devredilmesini kapsıyor."

"BİZİ KAPI DIŞARI EDEMEZSİNİZ"

Fırat'ın doğusuna sürülen YPG/SDG can çekişirken, Kandil ayağı ortaya çıktı. PKK'lı terörist Murat Karayılan, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelere sert eleştiriler yönelterek "Bizi kapı dışarı edemezseniz, biz topraklarımızda binlerce yıldır yaşıyoruz, kendi çıkarlarınız için bunu yok sayamazsınız" dedi.

Suriye haritasının son güncel hali

"SALDIRILAR SÜRECİ BOŞA ÇIKARMA GİRİŞİMİ"

Saldırıların amacının, "Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de başlattığı süreci boşa çıkarma girişimi" olduğunu belirten Karayılan, "Bu saldırı Kürt halkının tüm kazanımlara karşıdır. Bir komplo olarak hazırlanmıştır. Bu komploda hem uluslararası güçler hem de yerel güçler yer alıyor. Bu güçler çıkarlarını burada gördüler. Bu saldırıları bu nedenle örgütlediler" ifadelerini kullandı.

TOM BARRACK'TAN AÇIKLAMA

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, sosyal medya hesabından SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama yaptı.

"Bu anlaşma ve ateşkes; eski hasımların bölünme yerine ortaklığı benimsediği, dönüm noktası niteliğinde önemli bir kırılma anını temsil etmektedir" diyen Barrack, şunları kaydetti: "Amerika Birleşik Devletleri, bugün varılan ve birleşik bir Suriye yolunda yenilenmiş diyalog ile iş birliğinin önünü açan ateşkes anlaşmasındaki yapıcı çabalarından dolayı Suriye hükümetini ve Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) takdirle karşılamaktadır.

Ülkelerini ve halklarını zulümden kurtarma ortak vizyonuyla hareket eden iki büyük Suriyeli lider, tüm Suriyeliler için daha parlak bir gelecek inşa etmek üzere bir araya gelmiştir. Bu anlaşma ve ateşkes; eski hasımların bölünme yerine ortaklığı benimsediği, dönüm noktası niteliğinde önemli bir kırılma anını temsil etmektedir.

Başkan Şara, Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, terörizme karşı süregelen mücadelede kararlılıkla ilerlerken; IŞİD'le mücadeledeki tarihi ortağımızın, Küresel Koalisyonun en yeni üyesiyle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sabırsızlıkla beklemektedir.

Kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasının ayrıntılarını nihayete erdirme süreci şimdi başlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, bir yandan IŞİD kalıntılarını yenme konusundaki hayati ulusal güvenlik çıkarlarını korurken, diğer yandan Başkan Trump'ın cesur Orta Doğu Barış Planı'nı ilerletmekte ve bu sürecin her aşamasında kararlılıkla durmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD tehditlerine karşı koymaya yönelik bu kararlı çabadan özellikle memnuniyet duymaktadır. Bu çaba, uzun süreli Kürt ortaklarımızın; tüm vatandaşlarının çıkarlarını ve haklarını koruyan, birleşik ve kapsayıcı bir Suriye'ye tam katılımını kolaylaştıracak; aynı zamanda farklı çıkar yollarını tek ve uyumlu bir rotada birleştirerek uzlaşma ve ulusal birlik hedeflerini ileriye taşıyacaktır."