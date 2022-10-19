Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı

Liverpool Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanmak için hapishanede bekleyen Kieran Parkinson, diğer mahkumların hedefi oldu. Hapishanedeki mahkumların, Kieran Parkinson'un suçunu öğrendikten sonra şahsı öldüresiye dövdükleri belirtildi.

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