İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Kieran Parkinson adlı şahsın, karısı Mary'in evcil hayvanına tecavüz ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin sızmasının ardından Kieran Parkinson tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Liverpool Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanmak için hapishanede bekleyen Kieran Parkinson, diğer mahkumların hedefi oldu. Hapishanedeki mahkumların, Kieran Parkinson'un suçunu öğrendikten sonra şahsı öldüresiye dövdükleri belirtildi.
Skandal olayın, telefonundaki görüntülerden ortaya çıkmasının ardından ifadesi alınan Kieran Parkinson, köpeğe tecavüz ettiğine yönelik suçlamaları reddetti.
Son Dakika › Dünya › Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı - Son Dakika