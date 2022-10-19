Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı - Son Dakika
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Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı

19.10.2022 14:58
Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı

Karısının köpeğine tecavüz etmesi nedeniyle tutuklanan İngiliz şahıs, yargılanmayı beklediği sırada cezaevindeki diğer mahkumların saldırısına uğradı ve yaralandı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Kieran Parkinson adlı şahsın, karısı Mary'in evcil hayvanına tecavüz ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin sızmasının ardından Kieran Parkinson tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKMAYI BEKLİYORDU

Liverpool Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanmak için hapishanede bekleyen Kieran Parkinson, diğer mahkumların hedefi oldu. Hapishanedeki mahkumların, Kieran Parkinson'un suçunu öğrendikten sonra şahsı öldüresiye dövdükleri belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Skandal olayın, telefonundaki görüntülerden ortaya çıkmasının ardından ifadesi alınan Kieran Parkinson, köpeğe tecavüz ettiğine yönelik suçlamaları reddetti.

YORUMLAR
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Karısının evcil köpeğine tecavüz eden adam, hapishanede öldüresiye dövüldü Karısının evcil köpeğine tecavüz eden adam, hapishanede öldüresiye dövüldü 50 yaş üzerinde hastalık riskini düşürmek için günde en az 5 saat veya daha fazla uyku 50 yaş üzerinde hastalık riskini düşürmek için günde en az 5 saat veya daha fazla uyku

Liverpool, Parkinson, England, Hassas İçerik, Dünya, Son Dakika

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