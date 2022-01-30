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Kas hastası eşi için gelen yorumlara isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın - Son Dakika

Kas hastası eşi için gelen yorumlara isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın

30.01.2022 10:18

Çocukluğundan bu yana SMA hastalığıyla mücadele eden Shane Burcaw ile evli olan Hannah Aylward, ilişkileri hakkında kötü yorum yapanlara isyan etti. Hannah, "Onun benimle olamayacağını ve benim sağlıklı erkeklerle olmam gerektiğini içeren çok sayıda kötüm yorum alıyorum. Ancak bizim cinsel ilişkimiz çok iyi, artık bu kötülüğü yapmayı bıraksınlar" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Shane Burcaw isimli adam, SMA hastalığı nedeniyle 2 yaşından bu yana tekerlekli sandalyeye bağlı yaşıyor. Kas hastalığından mustarip olan adam, aradığı aşkı yıllar sonra Hannah Aylward'de buldu. Ancak ikilinin evliliği, çeşitli zorbalıklara maruz kaldı.

Kocası kas hastası olan kadın sonunda isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın

SÜREKLİ KÖTÜ YORUMLARDA BULUNUYORLAR

Instagram hesaplarını aktif olarak kullanan çift, birlikte çekildikleri fotoğrafları sık sık bu hesaptan yayınlıyorlar. Fakat ikilinin ilişkilerini eleştiren kişiler, fotoğrafların altına kötü yorumlarda bulunuyor. Bu kişiler, Hannah'ın güzel bir kadın olduğunu ve Shane'nin onu hak etmediğini öne sürüyor.

Kocası kas hastası olan kadın sonunda isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın

GELEN YORUMLARA SONUNDA İSYAN ETTİ

Hannah Aylward ise haklarındaki kötü yorumlara sonunda isyan etti. İngiliz basınına açıklamalarda bulunan genç kadın, kocasıyla cinsel hayatlarının çok iyi gittiğini ve bazı erkeklerin 'O seni mutlu edemez' şeklindeki sözlerini takmadığını belirtti.

Kocası kas hastası olan kadın sonunda isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın

"KENDİ VÜCUDUM KADAR ONUNKİNİ DE TANIYORUM"

Sözlerine devam eden Hannah, "Ona sadece cinsel ilişki isteyip istemediğini soruyorum. Daha sonra ise birbirimizi mutlu ediyoruz. Kendi vücudumu tanıdığım kadar, onun nelerden zevk aldığını da iyi biliyorum. Zorbalar artık bizi rahat bıraksın" dedi.

Kocası kas hastası olan kadın sonunda isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın
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Amerika Birleşik Devletleri, spinal müsküler atrofi, İsyan, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kas hastası eşi için gelen yorumlara isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kas hastası eşi için gelen yorumlara isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın - Son Dakika
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