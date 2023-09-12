2 binden fazla can kaybı var! Kasırganın vurduğu Libya'nın son hali içler acısı - Son Dakika

2 binden fazla can kaybı var! Kasırganın vurduğu Libya'nın son hali içler acısı

Son Güncelleme: 12.09.2023 10:15

Libya, Daniel Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle kabusu yaşıyor. Meydana gelen selde 2 binden fazla insan öldü, 7 binden fazla kişi ise kayıp. Başbakanı Dibeybe selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısı yaparken ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Öte yandan selin vurduğu kentlerin son hali durumun vahametini bir kez daha ortaya koydu.

Libya'yı vuran Daniel Kasırgası ülkeye adeta felaketi yaşatıyor. 2 binden fazla kişinin ölümüne, binlerce kişininse kaybolmasına neden olan kasırganın Libya'da yarattığı yıkım durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Öte yandan sel bölgesinde sokağa çıkmak yasaklandı, ülke genelinde ise 3 günlük yas ilan edildi.

SON 40 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Kasırgası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı. Olağanüstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti.

Kasırganın yerle bir ettiği Libya'nın son hali, durumun vahametini ortaya koyuyor

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 BİN KİŞİ KAYIP

Ülkenin batısında yer alan Misrata kenti de sele teslim oldu. Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. Hükümetin İçişleri Bakanı Zeribe ise sel nedeniyle 7 bin kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

Kasırganın yerle bir ettiği Libya'nın son hali, durumun vahametini ortaya koyuyor

LİBYA BAŞBAKANI "YARDIM" ÇAĞRISI YAPTI

Libya Başbakanı Abdülhamid Muhammed el- Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulunurken, Türkiye'den de Libya'ya 3 uçak yardım malzemesi ve arama kurtarma personeli gönderilmesi kararlaştırıldı.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Başbakan Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Sel bölgesinde de sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı. Kasırganın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.

Felaketin yaşandığı bölgeden kareler:

Kasırganın yerle bir ettiği Libya'nın son hali, durumun vahametini ortaya koyuyor
Kasırganın yerle bir ettiği Libya'nın son hali, durumun vahametini ortaya koyuyor
Kasırganın yerle bir ettiği Libya'nın son hali, durumun vahametini ortaya koyuyor
Kasırganın yerle bir ettiği Libya'nın son hali, durumun vahametini ortaya koyuyor
Kasırganın yerle bir ettiği Libya'nın son hali, durumun vahametini ortaya koyuyor

Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2 binden fazla can kaybı var! Kasırganın vurduğu Libya'nın son hali içler acısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 binden fazla can kaybı var! Kasırganın vurduğu Libya'nın son hali içler acısı - Son Dakika
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