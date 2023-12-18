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Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail askeri aracını havaya uçurdu - Son Dakika
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Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail askeri aracını havaya uçurdu

Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ni işgal etmeye çalışan İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor. Yayınlanan yeni görüntülerde, işgal altındaki kentte bulunan metruk binalardan tanksavar füzesi ateşleyen Kassam savaşçıları, içinde İsrail askerlerinin olduğu askeri aracı imha etti. İsabet alan aracın yandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kassam savaşçıları Gazze\'yi işgale gelen İsrail askeri aracını havaya uçurdu
18.12.2023 - 18:19,  Güncelleme: 18:25
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ilerleyen İsrail'e ait askeri bir aracı vurdu. İsabet alan aracın alev alev yandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail askeri aracını havaya uçurdu

İSRAİL'E AİT ASKERİ ARACI AVLADILAR

Kassam savaşçılarının, Gazze Şeridi'ni işgal etmeye çalışan İsrail birliklerine saldırıları sürüyor. Bu kez de İsrail konvoyundaki bir aracı hedef alan Kassam savaşçıları, aracı imha etti. Hamas tarafından kaydedilen görüntülerde tanksavar füzesiyle isabet alan askeri aracın yandığı görüldü.

Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail askeri aracını havaya uçurdu

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail askeri aracını havaya uçurdu

458 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 126'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 458 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail askeri aracını havaya uçurdu

GAZZE'DE CAN KAYBI 19 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail askeri aracını havaya uçurdu

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail askeri aracını havaya uçurdu

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
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Filistin, İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail askeri aracını havaya uçurdu - Son Dakika


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