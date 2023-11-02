Hamas üyesi gözünü kararttı, tek başına İsrail tankını imha etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan bir asker, Gazze Şeridi'nde ilerleyen İsrail ordusuna ait tanka patlayıcı yerleştirdi. Daha sonra hızlı bir şekilde güvenli noktaya çekilen Kassam üyesi, tanksavar mermisi ile İsrail tankını havaya uçurdu.

TANKIN YANINA KADAR GİDİP PATLAYICI BIRAKTI

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerleyen İsrail güçlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Kassam Tugayları'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda, Kassam üyesinin tünelden çıkarak İsrail tankının yanına kadar gittiği ve tanka patlayıcı yerleştirdiği görüldü. Ardından güvenli bir noktaya çekilen Kassam üyesi, tanksavarla İsrail tankını vurdu.

6 İSRAİL ARACI İMHA EDİLDİ

Öte yandan Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'nin kuzeybatısında Yasin-105 füzeleriyle iki tankı, iki buldozeri ve iki aracı hedef aldık." ifadelerini kullanıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE 9 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini hedef gösteren İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.