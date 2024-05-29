Kassam Tugayları'nın Klip Yayınında Roket Üretimi Görüntülendi - Son Dakika
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Dünya

Kassam Tugayları'nın Klip Yayınında Roket Üretimi Görüntülendi

Kassam Tugayları\'nın Klip Yayınında Roket Üretimi Görüntülendi

Kassam Tugayları'nın resmi hesaplarından yayınlanan klip, roketlerin üretim sürecini gösteriyor. Kassam roketlerinin menzili 5 ila 16 kilometre arasında değişiyor ve İsrail işgalindeki topraklarda sıklıkla kullanılıyor.

29.05.2024 10:27
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Kassam Tugayları'nın resmi hesaplarından klip eşliğinde yayınlanan görüntülerde, her bir roketin ciddi insan emeğiyle üretildiği gözleniyor.

"Kasd el-Sebil" ismi verilen klibi Kassam Tugayları Askeri Korosu seslendiriyor.

Video, Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Deyf'in, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonunun talimatını verdiği konuşmasıyla başlıyor.

İMAN VARSA İMKAN VAR

Yer altı tünellerinde oluşturulan atölyelerde ana mühimmatların imal edildiği sahneler yer alıyor.

2001 yılından bu yana üretilen Kassam roketlerinin 5 ila 16 kilometreye kadar menzili bulunuyor. Kassam roketlerinin uzunluğu 180 cm, 220 cm ve 244 cm olarak değişiyor. İsrail işgalindeki topraklarda askeri hedeflere ateşlenen roketler, özellikle 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu sonrasında sıklıkla gündeme geliyor.

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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