Katar, idam cezası verilen 8 Hint emekli subayı serbest bıraktı - Son Dakika
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Dünya

Katar, idam cezası verilen 8 Hint emekli subayı serbest bıraktı

Katar, idam cezası verilen 8 Hint emekli subayı serbest bıraktı

Katar, idam cezası verilen 8 Hint emekli subayı serbest bıraktı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, serbest bırakılmanın memnuniyetle karşılandığını belirtti. Serbest bırakılan subaylardan 7'si ülkelerine döndü. Kimlikleri henüz açıklanmadı. Katar yönetimi, bu subaylara casusluk suçlamasıyla idam cezası vermişti. Hindistan yönetimi cezalara itiraz etmiş ve cezalar iptal edilmişti. Temyiz mahkemesi ise hapis cezası vereceğini duyurmuştu.

12.02.2024 11:37  Güncelleme: 11:43
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Katar, idam cezası verilen 8 Hint emekli subayıyla ilgili önemli bir adım attı ve onları serbest bıraktı. Bugün Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan donanmasından emekli olan bu 8 subayın serbest bırakılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bakanlık, serbest bırakılan subaylardan 7'sinin ülkelerine döndüğünü doğruladı. Ancak, bu kişilerin kimlikleri hala açıklanmadı.

Katar yönetimi, 26 Ekim'de bu emekli askerlere Dahra Küresel Teknolojiler ve Danışmanlık Hizmetleri adlı özel bir şirket adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle idam cezası vermişti. Ancak, cezanın detayları ve gerekçesi resmi olarak açıklanmamıştı. Bazı iddialara göre, bu kişilerin İsrail adına casusluk yaptıkları öne sürülmüştü. Bu kararın ardından Hindistan yönetimi, idam cezalarına itiraz etmiş ve sonunda cezalar iptal edilmişti.

Katar'daki temyiz mahkemesi ise bu emekli subaylara hapis cezası vereceğini duyurmuştu, ancak ceza miktarları hakkında bilgi vermemişti. Bu süreç, bölgedeki gerilimi artıran bir olay olmuş ve uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Hindistan, Katar, Hukuk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katar, idam cezası verilen 8 Hint emekli subayı serbest bıraktı - Son Dakika


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