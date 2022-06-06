Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor - Son Dakika
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Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor

06.06.2022 12:36

İskoçya'da bir köye musallat olan "katil" olarak adlandırılan yırtıcı akbaba, köy halkına rahat uyku uyutmuyor. Özellikle sarışın kadınlara saldıran akbabanın yakalanması için tüm köy teyakkuza geçti.

İskoçya'nın Invernness-shire bölgesindeki Beauly'nin Brae bölgesinde son dönemde, yırtıcı bir kuş nedeniyle hareketli günler yaşanıyor. Daily Record'un haberine göre çamaşırhane işçisi Heather Hughson adlı kadın, köylerinde ortaya çıkan yırtıcı bir kuşun özellikle sarışın kadınları hedef aldığını söyledi.

ANİDEN İNİŞ YAPIP SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Köylülerin iddiasına göre ağaç altında yürüyen kadınlara rahat vermeyen kuşun, irtifasını aniden alçalttıktan sonra kadınlara yönelik saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Koca bir köy geceleri katil kuş yüzünden uyuyamıyor! İrtifasını alçaltıp, sarışın kadınları hedef alıyor

SOPAYLA GEZİYORLAR, DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

Heather Hughson, artık ellerinde sopayla gezdiklerini ve kuş nedeniyle evlerinden çıkmaya korktuklarını söyledi. Ayrıca kuş saldırısı korkusuyla yaşamanın da hayatlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Koca bir köy geceleri katil kuş yüzünden uyuyamıyor! İrtifasını alçaltıp, sarışın kadınları hedef alıyor

YARALANANLAR VAR

Diğer yandan köylülerin, kuşun yakalanarak bölgeden alınması istediği öğrenildi. Çok sayıda kişinin kuş saldırısı nedeniyle hastaneye gideren tedavi aldığı da gelen bilgiler arasında.

Koca bir köy geceleri katil kuş yüzünden uyuyamıyor! İrtifasını alçaltıp, sarışın kadınları hedef alıyor
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