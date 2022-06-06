İskoçya'nın Invernness-shire bölgesindeki Beauly'nin Brae bölgesinde son dönemde, yırtıcı bir kuş nedeniyle hareketli günler yaşanıyor. Daily Record'un haberine göre çamaşırhane işçisi Heather Hughson adlı kadın, köylerinde ortaya çıkan yırtıcı bir kuşun özellikle sarışın kadınları hedef aldığını söyledi.
Köylülerin iddiasına göre ağaç altında yürüyen kadınlara rahat vermeyen kuşun, irtifasını aniden alçalttıktan sonra kadınlara yönelik saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Heather Hughson, artık ellerinde sopayla gezdiklerini ve kuş nedeniyle evlerinden çıkmaya korktuklarını söyledi. Ayrıca kuş saldırısı korkusuyla yaşamanın da hayatlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Diğer yandan köylülerin, kuşun yakalanarak bölgeden alınması istediği öğrenildi. Çok sayıda kişinin kuş saldırısı nedeniyle hastaneye gideren tedavi aldığı da gelen bilgiler arasında.
Son Dakika › Dünya › Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor - Son Dakika