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Katledilen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi olan nişanlısı da ölü olarak bulundu - Son Dakika
BBC

Katledilen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi olan nişanlısı da ölü olarak bulundu

22.10.2021 17:37

ABD'de sosyal medya fenomeni Gabby Petito, nişanlısı Brian Laundrie ile çıktığı karavan yolculuğu sonrası ormanda ölü bulunmuştu. Nişanlısının ölümüyle ilgili polisle irtibata geçmeyen Laundrie de ortadan gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Petito'nun ölümünde baş şüpheli olarak Laundrie belirlenmişti. Bir parkta Laundrie'ye ait kişisel eşyalarla birlikte insan kalıntıları bulunmuştu. Yapılan incelemelerde cesedin Petito'nun nişanlısı Brian Laundrie'ye ait olduğu anlaşıldı.

ABD'nin Wyoming eyaletinde karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve "Gabby" olarak bilinen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun 13 Eylül'den bu yana kayıp olan nişanlısı Brian Laundrie'yle ilgili bir gelişme yaşandı.

PARKTA İNSAN KALINTILARI BULUNDU

FBI Özel Ajanı Michael McPherson, polis tarafından Florida'daki Carlton Reserve bölgesinde bulunan bir parkta yapılan aramada Laundrie'ye ait olabileceği düşünülen insan kalıntıları bulunduğunu açıklamıştı. Söz konusu kalıntıların yanında Laundrie'ye ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar bulunduğunu belirten McPherson, "Eşyalar, yakın zamana kadar su altında kalan bir bölgede bulundu" demişti.

KALINTILAR ADLİ TIP İNCELEMESİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Laundrie'nin ebeveynleri Chris ve Roberta Laundrie'nin günün erken saatlerinde söz konusu parka gittiğini doğrulayan yetkililer, çiftin insan kalıntılarının kime ait olduğunun adli tıp tarafından belirlenmesini bekleyeceğini belirtti.

NİŞANLISI DA ÖLÜ BULUNDU

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çarşamba günü Florida'da bulunan insan kalıntılarının, öldürülen YouTuber ve blog yazarı Gabby Petito'nun nişanlısı Brian Laundrie'ye ait olduğunu açıkladı.

Katledilen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi nişanlısı da ölü bulundu

NİŞANLISIYLA ÇIKTIĞI KARAVAN YOLCUĞUNDA ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Adli tıp uzmanı Brent Blue daha önce yaptığı açıklamada, Petito'nun boğularak öldürüldüğünü ve cansız bedeninin ölümünden 3-4 hafta sonra bulunduğunu açıklamıştı. Gabby Petito, 23 yaşındaki nişanlısı Brian Laundrie ile birlikte temmuz ayında karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

BAŞ ŞÜPHELİ LAUNDRIE'YDİ

Laundrie, 1 Eylül'de Florida'daki evine dönmüş ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito'nun ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve bir süre sonra o da ortadan kaybolmuştu.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ANLATMIŞ

Brian Laundrie ve Gabby Petito, ağustos ayında şiddet ihbarı üzerine Utah eyalet polisi tarafından trafikte çevrilmişti. Petito, polise nişanlısıyla bir tartışma yaşadığını söylemişti. Ağlayarak psikolojik problemleri olduğunu ifade eden Petito, tartışmadan sonra nişanlısına tokat attığını ancak ona zarar vermek istemediğini belirtmişti.

Katledilen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi olan nişanlısı da ölü olarak bulundu
Katledilen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi olan nişanlısı da ölü olarak bulundu
Katledilen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi olan nişanlısı da ölü olarak bulundu

Federal Soruşturma Bürosu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Eylül, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katledilen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi olan nişanlısı da ölü olarak bulundu - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Katledilen YouTuber Gabby Petito'nun cinayet şüphelisi olan nişanlısı da ölü olarak bulundu - Son Dakika
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