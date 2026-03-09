Kaydıraktan düşen genç anne feci şekilde can verdi - Son Dakika
Kaydıraktan düşen genç anne feci şekilde can verdi

Kaydıraktan düşen genç anne feci şekilde can verdi
09.03.2026 16:48
Kolombiya'nın Chinacota kentinde bulunan bir tema parkında yaşanan trajik olayda, 28 yaşındaki bir anne, kaydıraktan düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olay anında, Cristel Camila Garcia adlı genç kadın, neredeyse dik bir eğime sahip kaydıraktan kaymadan önce park görevlileri tarafından ikna edildi.

Kolombiya'da bir eğlence parkında yaşanan trajik kazada 28 yaşındaki bir anne, kaydıraktan düşerek hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Olay, Kolombiya'nın Chinacota kentinde bulunan bir tema parkında meydana geldi. Görüntülerde, Cristel Camila Garcia adlı genç kadının neredeyse dik bir eğime sahip kaydıraktan kaymadan önce park görevlileri tarafından ikna edildiği görülüyor. Kaydırağa bir lastiğin içinde oturan Cristel'e, görevli tarafından "korkmana gerek yok" denildiği duyuluyor.

Genç anne ise kaydırağa binmeden önce endişeli bir şekilde görevlilere, "Aşağıda beni bekleyen biri olacak mı?" diye soruyor. Görevli ise kaydırağın sonunda insanların düştüğü bir yüzme havuzu bulunduğunu ve bu havuzun herkesi güvenli şekilde yakaladığını söylüyor.

Bu sözlerin ardından görevli, Cristel'i kaydıraktan aşağı doğru itiyor. Genç kadın hızla kaymaya başlıyor. Ancak kaydırağın virajlı bir bölümüne geldiğinde dengesini kaybederek kaydıraktan fırlıyor ve havaya savruluyor.

Yaklaşık 4–5 metre yükseklikten yere düşen Cristel ağır şekilde yaralanıyor. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan genç anne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Görüntülerde, kaydırağın üst kısmında bulunan bir görevlinin şaşkınlıkla "Ah, kaydıraktan çıktı!" diye bağırdığı da duyuluyor.

Parkın internet sitesinde "virajlı tek kaydırak" olarak tanıtılan eğlence aracının, kazadan sadece birkaç hafta önce hizmete açıldığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Cristel Camila Garcia'nın dört yaşında bir kızı olduğu belirtildi.

Cristel'in aile üyelerinden Yuris Cristel Camila Garcia Manrique, kazanın ardından kaydırağı işleten Entre Flores adlı işletmenin aileyle iletişime geçmediğini söyledi. Manrique, işletmenin cenaze konusunda yardım teklif etmediğini ve sorumluluk almadığını ifade etti.

Aile, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini istediklerini belirtti. Onlara göre kazanın yaşandığı işletmede yeterli güvenlik önlemleri bulunmuyordu.

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, söz konusu kaydırağın gerekli resmi ruhsata sahip olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine eğlence parkındaki bu kaydırak kapatıldı.

Entre Flores şirketi ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Cristel Camila Garcia'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilediğini belirtti. Şirket ayrıca olayın ardından acil durum prosedürlerinin devreye sokulduğunu ve polis tarafından yürütülen soruşturmayla iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaydıraktan düşen genç anne feci şekilde can verdi
Kaydıraktan düşen genç anne feci şekilde can verdi
Kaydıraktan düşen genç anne feci şekilde can verdi

Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

