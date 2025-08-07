Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Rodeo Drive su parkında meydana gelen bir kaza, 6 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu. Olay, 5 Ağustos'ta parkın güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülere göre, küçük çocuğun babası, görevlilerin uyarılarına rağmen oğlunu kucağına alarak kaydırağın alt kısmına gitti. Bu sırada yukarıdan kaydıraktan hızla inen bir kadın, baba ve çocuğa çarptı. Kadının ayakları doğrudan çocuğun karnına isabet etti.

Çarpmanın şiddetiyle çocuk ciddi şekilde yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun karaciğerinin yırtıldığı belirlendi. Acil ameliyata alınan çocuk, şu an bilinci açık olsa da durumu hâlâ ciddi.

Kadın, yaşanan kaza nedeniyle aileden özür diledi. Aile ise kadını ya da su parkını suçlamadıklarını, yaşananların tamamen bir kaza olduğunu söyledi.

Ancak ihmalkâr davranışı nedeniyle çocuğun babası hakkında "dikkatsizlik sonucu ağır bedensel zarar vermek" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini duyurdu.

Yetkililer, ne kaydıraktan kayan kadın ne de su parkı hakkında bir soruşturma açılmadığını açıkladı.