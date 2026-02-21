Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı - Son Dakika
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı

21.02.2026 12:45
Panama'daki El Cano arkeolojik alanında MS 800–1000 yıllarına tarihlenen, altın takılarla gömülmüş yüksek statülü bir kişiye ait mezar keşfedildi. Mezarda altın objeler ve geleneksel motiflerle süslenmiş seramiklerin yanı sıra iki bilezik, iki küpe ve üzerinde yarasa ile timsah figürleri bulunan göğüs takıları bulundu.

Orta Amerika'da bin yılı aşkın süredir toprağın altında kalan bir mezar, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Panama'daki kazılarda altın takılar, seramik eserler ve insan kalıntılarının yer aldığı dikkat çekici bir gömü alanı gün yüzüne çıkarıldı.

EL CANO'DA ÇARPICI BULGU

Keşif, Panama City'nin yaklaşık 200 kilometre güneybatısındaki Nata bölgesinde bulunan El Cano arkeolojik alanında yapıldı. Yaklaşık 20 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü bölgede daha önce de İspanya öncesi dönemlere ait çok sayıda kalıntı ortaya çıkarılmıştı.

Kazı başkanı Arkeolog Julia Mayo, mezarın MS 800 ile 1000 yılları arasına tarihlendiğini belirterek, "Böylesini ilk kez gördük" dedi. Mayo, iskeletlerin altın objeler ve geleneksel motiflerle süslenmiş seramiklerle çevrili şekilde bulunmasının, gömülen kişilerin yüksek sosyal statüye sahip olduğuna işaret ettiğini ifade etti.

ALTIN TAKILARLA GÖMÜLMÜŞ

Uzmanlar, altın takılarla gömülen kişinin topluluğun en üst konumundaki üyelerinden biri olduğunu değerlendiriyor. İskeletin yanında iki bilezik, iki küpe ve üzerinde yarasa ile timsah figürleri bulunan göğüs takıları bulunduğu açıklandı. Ayrıca mezarda yüzlerce altın aksesuarın yer aldığı bildirildi.

AYNI ALANDA DOKUZ MEZAR DAHA

El Cano'nun, 8. ile 11. yüzyıllar arasında Panama'nın merkezi bölgelerinde yaşayan toplumlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Julia Mayo, alanın yaklaşık 200 yıl boyunca mezarlık olarak kullanıldığını aktardı. Aynı bölgede daha önce benzer özellikler taşıyan dokuz mezarın daha ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Panama Kültür Bakanlığı, keşfi Panama arkeolojisi ve Orta Amerika kıstağındaki İspanyol öncesi toplumların incelenmesi açısından büyük önem taşıyan bir bulgu olarak değerlendirdi.

Uzmanlara göre kazılar, bu toplumlarda ölümün bir son değil, sosyal statünün devam ettiği yeni bir aşama olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Altınla gömülen seçkinler, aradan geçen bin yıla rağmen dönemin toplumsal yapısına ışık tutuyor.

