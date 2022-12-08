Kenya'da ormana giren çocuk 6 gün sonra geri çıktı! Hayatta kalması herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya'da ormana giren çocuk 6 gün sonra geri çıktı! Hayatta kalması herkesi şaşkına çevirdi

08.12.2022 10:42

Kenya'da meydana gelen olayda 4 yaşındaki bir çocuk, Tsavo Doğu yaban hayatı koruma alanının yakınlarındaki evlerinden uzaklaştıktan sonra tam 6 gün boyunca vahşi hayvanların arasında ormanda gezdi. 6 gün sonra tekrar ortaya çıkan çocuğun sağlıklı olmasına kimse inanamadı. Çocuğun nasıl hayatta kaldığı henüz bilinmiyor.

Kenya'da Tsavo Doğu yaban hayatı koruma alanının yakınlarındaki evinden 6 gün önce çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan çocuk hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Kaybolmasının üzerinden gelen 6'ncı günde vahşi yaşam rehabilitasyon programı olan Sheldrick Wildlife Trust için çalışan pilot Roan Carr-Hartley tarafından bulunan çocuk, ailesine büyük sevinç yaşattı.

Ormanın derinliklerine dalan çocuk, 6 gün sonra geri çıktı! Kimse gözlerine inanamadı

HİÇBİR YERİNDE ISIRIK YA DA YARALANMA YOK

Çocuğun bulunmasından daha büyük bir sevince yol açan detay ise çocuğun sağlık durumuyla ilgili oldu. Vücudunun herhangi bir yerinde ısırık ya da yaralanma izine rastlanmayan çocuğun vahşi aslanlar, yılanlar ve sırtlanlar arasında nasıl hayatta kaldığı merak konusu oldu.

Ormanın derinliklerine dalan çocuk, 6 gün sonra geri çıktı! Kimse gözlerine inanamadı

"BIRAKIN ÇOCUĞU, YETİŞKİN BİRİ BİLE DAYANAMAZ"

Meydana gelen ilginç durum hakkında açıklamada bulunan pilot Roan Carr-Hartley, "Bırakın küçük bir çocuğu, yetişkin bir insan bile bu şartlar altında 6 gün boyunca ormanda tek başına kalamaz. Gerçekten bir mucizeyi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ormanın derinliklerine dalan çocuk, 6 gün sonra geri çıktı! Kimse gözlerine inanamadı
Ormanın derinliklerine dalan çocuk, 6 gün sonra geri çıktı! Kimse gözlerine inanamadı
YORUMLAR (1)
500

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kenya'da ormana giren çocuk 6 gün sonra geri çıktı! Hayatta kalması herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Disney Plus'tan büyük zam! Aylık abonelik 34,99 TL'den 64,99 TL'ye çıkartıldı
11:24 MHP'den "tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın" teklifi
11:21 Apple ile gerginlik yaşayan Elon Musk, Twitter'ın aylık 8 dolar olan mavi tik ücretini, iPhone kullanıcıları için 11 dolar yapacak
11:14 Oyuncu Şevket Çoruh'un ekonomi isyanı sabah programına damga vurdu
11:05 Galatasaray'da taraftarı üzen sakatlık depremi! Yunus Akgün sahaya çıkamayacak
11:02 Yıllar onu teğet geçmiş! Kurtlar Vadisi'nde "Ştandart Kazım" karakterine hayat veren Kazım Çarman, son haliyle adından söz ettirdi
10:58 Yusuf Ziya Gümüşel'i makam odasında misafir eden AK Parti İlçe Başkanı İsmail Erdem de istismar olayına tepki gösterdi
10:56 Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Süper Lig hakkındaki sözleri futbolseverleri sinirlendirdi: Bilmediğin işlere bulaşma
10:52 Türk-İş'ten, "Asgari ücret 500 dolar olursa rekabetçiliğimizi kaybederiz" diyen TİM Başkanı Gültepe'ye sert tepki: Kendine işçi değil köle arıyor
10:47 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2022 12:03:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kenya'da ormana giren çocuk 6 gün sonra geri çıktı! Hayatta kalması herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement