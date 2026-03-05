Kıbrıs\'tan İngiltere\'ye İHA Eleştirisi

Kıbrıs Cumhuriyeti, adadaki İngiliz askeri üssüne yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından Londra'yı eleştirdi.

Kıbrıs'ın İngiltere Büyükelçisi Dr. Kiryakos Kouros, BBC'de yayımlanan Newsnight programına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin bilgi paylaşımı konusunda "hayal kırıklığına uğradıklarını" söyledi.

Büyükelçi, İngiltere tarafından korunuyor hissedip hissetmedikleri sorulduğunda ise "İnsanlar hayal kırıklığına uğradı diyelim. Korkmuşlardı ve daha fazlasını bekliyorlardı" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Kıbrıs'ın "kaygılarına kulak verdiği için teşekkür ettiğini" belirten Kouros, "Daha fazlasını görmek isterim" diye ekledi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey bugün adayı ziyaret ediyor.

Healey, Kıbrıslı mevkidaşı Vasilis Palmas ile yaptığı görüşmeden sonra X'te paylaştığı mesajda "İngiltere'nin hava savunma sistemlerini güçlendirmesini ve ortak güvenliği ele aldıklarını" söyledi.

Başbakan Keir Starmer da 5 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Kıbrıs'a insansız hava araçlarıyla mücadele kabiliyetine sahip Wildcat helikopterleri göndereceğini açıkladı.

Starmer helikopterlerin 6 Mart'ta Kıbrıs'a ulaşacağını söyledi.

Başbakan HMS Dragon savaş gemisinin Akdeniz'e gönderileceğini söyledi.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasının ardından başlayan savaşta Kıbrıs'taki İngiliz üssü Akrotiri'ye 1 Mart Pazar gecesi bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti.

İngiltere, Türkiye ve Yunanistan adanın garantör ülkeleri.

Kıbrıs hükümetinin eleştirisi, İngiltere'nin Ortadoğu'daki savaş karşısındaki tutumuna verilen ilk tepki değil.

ABD Başkanı Donald Trump da Starmer'ın başlangıçta ABD'nin İran füze rampalarına saldırılar için İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin vermemesinin "şok edici" olduğunu söyledi.

İngiltere daha sonra füze rampalarına yönelik "savunma" saldırıları için askeri üslerin kullanılmasına izin verdi.

İspanya Kıbrıs'a fırkateyn gönderiyor

Bu arada, İspanya da en gelişmiş fırkateyni Cristobal Colon'un, Kıbrıs'ın korunması için gönderileceğini duyurdu.

Madrid, üslerini İran'a karşı kullanmasına izin vermesi için Washington'ın yoğun baskısı altında. Trump, İspanya'ya ticaret alanında tehditlerde bulundu.

Beyaz Saray, 4 Mart Çarşamba günü İspanya'nın ABD Ordusu ile "işbirliği yapmayı" kabul ettiğini söylese de İspanya, üsler konusundaki tavrını ve savaş karşıtı tutumunu sürdürdüğünü açıkladı.

İspanyol Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada fırkateynin Baltık Denizi'ndeki, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'e katılacağı, daha sonra 10 Mart civarında Girit adasına ulaşacağı kaydedildi.

İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni de İtalya'nın İran'ın saldırılarına hedef olan Körfez ülkelerine hava savunma sistemleri göndereceğini belirtti.

Ayrıca İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto ülkesinin Fransa, İspanya ve Hollanda'yla birlikte Kıbrıs'a "donanma unsurları" göndereceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Healey daha önce Akrotiri üssüne saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ve "minimum hasar" olduğunu söylemişti.

Batılı yetkililer üssü vuran Şahid tipi insansız hava aracının İran'dan gönderilmediğini belirttiler ancak nereden geldiği konusunda ayrıntı vermediler.

Üsse yönelen birkaç insansız hava aracı da engellendi ve üsteki askerlerin aileleri tahliye edildi.

İngiltere'nin neden daha önce bölgeye gemi göndermediği sorgulanıyor.

İngiliz Kraliyet Donanması'nın şu anda Akdeniz bölgesinde büyük bir savaş gemisi bulunmuyor.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin lideri Kemi Badenoch da hükümete daha fazla eylem çağrısında bulundu.

Badenoch BBC'ye yaptığı açıklamada "Sadece oturup, düşmanlarımızın nazik davranıp bizi yalnız bırakmasını ummak bir strateji değil" dedi.