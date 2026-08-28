Kıbrıslı Türkler İçin Diplomasi Mesajı - Son Dakika
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Kıbrıslı Türkler İçin Diplomasi Mesajı

Kıbrıslı Türkler İçin Diplomasi Mesajı
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Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs sorununda müzakerelerin süreceğini ve eşitlik vurgusu yaptı.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda müzakere ve diplomasi kanallarını açık tutmaya devam edeceklerini belirterek, "Kıbrıslı Türklerin moral motivasyonunu kırmak için dört bir yandan harekete geçildi. Çünkü konfor alanları bozuldu. Şimdi kartlar yeniden dağıtılacak" dedi.

Tufan Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin uluslararası temaslarını sürdürme ve Kıbrıs sorununda müzakere masasında kalma konusundaki tutumunu yineledi. Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlarla eşit olduğunu vurgulayan Erhürman, görev süresi boyunca halkın hakları, güvenliği ve eşitliğinden vazgeçmeyeceğini kaydetti. Erhürman, şu ifadeler yer aldı:

"Kıbrıs Rum Liderliği'nin büyükelçilerle yapılacak görüşmeyi engelleme girişimi hangi sebeple yapılmış olursa olsun… O sebeple yapılmaması gerektiği iddia ediliyor iseydi, büyükelçilerin katılmış olması, o sebebin uluslararası toplum tarafından dikkate alınabilecek, meşru bir sebep olmadığını yeterince göstermiştir herhalde!

Görüşmeler devam etmesine karşın Kıbrıs Rum Liderliği Kıbrıslı Türkleri görünmez kılma çabalarına devam edecekmiş! Görüşmeler devam etmesine karşın bizler de hem Kıbrıs Rum Liderliği'nin bu girişimlerini hem de halkımızı görünür kılma çabalarımıza devam edeceğiz.

Bu çabaların görünen, görünmeyen tarafları vardır ve hep olacaktır tabii ki...

Bu Ada'daki iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıslı Türkler masadan kaçsın, uluslararası toplumla ve kuruluşlarla tüm iletişimini koparsın diye iki taraflı bir çaba var. İki taraf birbirinin değirmenine su taşımaya devam ediyor her zamanki gibi. Güneydekiler Kıbrıslı Türkler masadan kaçsın, biz çözüm isteyen mağdur taraf rolünü oynamaya devam edelim derdinde, kuzeydekiler ise, bizimkiler masadan kaçsın, çözümsüzlük çözümdür, hep izole kalalım, çocuklarımızın dünyayla buluşmasına gerek yok, biz böyle iyiyiz gailesinde.

İkisinin buluştuğu yer, Kıbrıslı Türkler'in görünmez kılınması, dünyayla buluşamamasının sağlanması! Halkımız biliyor ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne birine teslim oluruz ne de öbürüne...!

Kıbrıslı Türkler Kıbrıslı Rumlarla eşittir. Bunu kabul etmeyen Rum, Türk, uluslararası kuruluş, temsilci, kim varsa, bilecekler ki yolumuzun onlarla herhangi bir yerde kesişmesi mümkün değildir. Uluslararası kuruluşlar da bilecekler ki dünde değiliz! Ama zaten siz de daha önce öyle, böyle… Yok öyle! Dünyanın adil bir yer olmadığını kimse bize öğretmeye kalkmasın. Biz bunun bedelini ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Ama adaletsizliğin 'norm' haline getirilmesine teslim olmadık, olmayacağız.

Omurga önemlidir! Ama sanırım herkes bilir ki en az omurga kadar, beyin ve yürek de önemlidir. Hatta bilinir ki beynin ve yüreğin olmadığı yerde omurga tek başına hiçbir şey ifade etmez. Yaşam belirtisi dahi gösteremez.

Kimse bizden bir kez daha Kıbrıslı Türklerin tüm uluslararası temaslarını ortadan kaldırarak, tüm süreçleri dondurarak, onunla bununla konuşmam, diyalog kurmam, diplomasi yapmam diyerek, sözde dik durarak, aslında bulunduğu yere çakılarak, Kıbrıslı Türklerin görünmez kılınması çabalarını fark etmeden desteklemek aymazlığını beklemesin.

Kıbrıslı Türklerin moral motivasyonunu kırmak için dört bir yandan harekete geçildi. Geçilir elbet! Çünkü konfor alanları bozuldu. Şimdi kartlar yeniden dağıtılacak.

Herkes elinde ne varsa ardına koymasın! Kıbrıs Türk halkı bu adada 1878'den beri varoluş mücadelesi veriyor. Kimse, bu halkın deneyimini, birikimini, yetişmiş insan kaynaklarını küçümsemeye kalkmasın. Mücadele Sarayönü'nde birbirine laf atarak verilmez. Mücadele sahada verilir ve bu mücadele sahada veriliyor.!

Saha kuruldu. Kılını kıpırdatmayıp, görevinin farkında dahi olmayıp, ona buna laf yetiştirip, 'biz böyle iyiyiz' diyenlerin Kıbrıs Türk halkı açısından sahada yeri yok. Bu daha fazla nasıl görülebilirdi ki?"

Seçim dönemidir (kuzeyde de, güneyde de seçim rüzgarları esiyor)… Elbette herkesin kendini göstermeye, laf üretip görünür olmaya ihtiyacı var. Bunu bilir ve anlarım. Ama bilinecek ki seçimler geçer, biter, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi bitmez.

Bu halk bana on ay önce görev verdi. Daha dört yıldan fazla görev sürem var. Halkıma sözüm, bu halkın bu adadaki haklarından, güvenliğinden ve eşitliğinden asla vazgeçmeyeceğim, bu halkın görünmez kılınmasına, dünyayla buluşmasının engellenmesine asla göz yummayacağımdır. Sözüm sözdür.

Ben sözümü muhataplarımın gözüne bakarak söylüyorum ve söyleyeceğim. Sözüne güvenen sözünü gözüme söyler!"

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

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