Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! CNN muhabirinin zor anları: Bombardıman kaçış kamerada - Son Dakika

Rusya lideri Putin'in Donbas'ın Donetsk ve Luhansk'ın bölgelerini tanımasıyla başlayan gerilim hiç düşmüyor. Rusya ordusu Putin'im emriyle Donbas'a özel askeri harekat başlatırken, bu sabah itibarıyla bölgeden bomba seslerinin yükseldiği aktarıldı.

CNN MUHABİRİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Rusya'nın başlattığı işgale canlı yayında yakalanan CNN muhabiri ise büyük panik yaşadı. Kiev'den yayın yaptığı sırada bölgeden yükselen bomba seslerini duyan muhabir bir anda yere eğilerek kendini korumaya çalıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

DONBAS'TA SON DURUM

Rusya, önceki gün Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Luhansk'de barışın korunması talimatını verdi. Dünyayı ayağa kaldıran bu duyuru sonrasında dün gece Rus orduları Putin'in emriyle Donbas'a girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah da Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a "özel askeri operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Ukrayna lideri Zelenskiy.

UKRAYNA'DA SIKI YÖNETİM İLAN EDİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın bu sabah Donbas bölgesindeki topraklarına girmesinin ardından ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Ukrayna'da dün de 30 günlük OHAL ilan edilmişti. Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız. Tüm sınırlarımızda sıkıyönetim ilan ettik. Rusya, altyapımıza ve sınır karakollarımıza füze saldırıları düzenledi. Ukrayna'nın pek çok kentinde patlama sesleri duyuldu" ifadelerini kullandı.